Arnautovic ha mantenuto la promessa fatta a Mihajlovic, la dedica emoziona tutti: “Ora sono qui”

Marko Arnautović è un nuovo giocatore della Stella Rossa e ha raccontato la promessa fatta a Sinisa Mihajlovic che ha suscitato una grande emozione tra i tifosi e soprattutto nella famiglia dell'ex calciatore e allenatore scomparso nel 2022.

Nel video di presentazione il calciatore austriaco, davanti all'ingresso della tribuna ovest dello stadio "Rajko Mitić" intitolata a Sinisa Mihajlović, ha detto: "Ho promesso a Sinisa che sarei venuto a Zvezda, ora sono qui." Queste parole hanno suscitato reazioni molto emozionate da parte di tutti membri della sua famiglia: dal figlio Dušan alla moglie Ariana, dal figlio Miroslav e la figlia Viktorija fino al fratello Dražen.

Arnautovic ha mantenuto la promessa fatta a Mihajlovic: "Ora sono qui"

Marko Arnautovic è diventato un calciatore della Stella Rossa Belgrado dopo la separazione con l'Inter e prima di salutare i tifosi ha realizzato i soliti contenuti con il club per i social: in un video c'è il calciatore austriaco che visita lo stadio Rajko Mitić e soprattutto si è recato nella tribuna dedicata a Sinisa Mihajlovic, suo ex allenatore al Bologna.

Visibilmente commosso, Arnautovic ha rivelato che la scelta di approdare alla Zvezda è stata dettata anche da una promessa fatta a Mihajlovic: "Avevo promesso a Sinisa che sarei venuto alla Zvezda. Ora sono qui". Arnautovic indosserà la maglia numero 89.

La rivelazione ha emozionato tutti, dai tifosi alla famiglia di Sinisa Mihajlović: il figlio Dušan ha pubblicato su Instagram il video della presentazione con la scritta "Fratello mio" (in serbo) e poco dopo ha condiviso una foto in cui ci sono suo padre e Arnautović insieme.

Sinisa Mihajlović, che è stato l'allenatore di Arnautović al Bologna e tra i due c'era un rapporto di grande rispetto e stima, è cresciuto nella Stella Rossa e proprio con il club serbo si è affermato a livello internazionale prima di approdare in Italia: l'ex calciatore e poi allenatore ha sempre conservato un grande legame con il suo vecchio club e i tifosi.

Arnautovic e il rapporto con Sinisa: "Eri mio amico, fratello e come un padre"

La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic ha profondamente scosso Marko Arnautovic e il calciatore austriaco scrisse un messaggio molto toccante per il suo allenatore: "Grazie per aver sempre creduto in me, soprattutto quando gli altri non lo facevano. Mi hai accolto come uno di famiglia, eri mio amico, fratello e come un padre. Ti lascerò vivere nel mio cuore, combatterò e giocherò per te. Riposa in pace, Mister".

Sinisa lo riportò in Italia dallo Shanghai a 32 anni ed ha sempre creduto in lui, nonostante non siano mancati gli attriti.