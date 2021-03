Il calciatore del Crystal Palace Wilfried Zaha ha mantenuto fede al suo proposito. Quasi un mese fa aveva detto: "Sono orgoglioso di essere nero, ma inginocchiarsi è inutile". E il talentuoso ma discontinuo giocatore inglese è rimasto in piedi prima del fischio d'inizio della sfida salvezza tra il Palace e il West Bromwich. Quell'immagine ha fatto il giro del mondo.

Sono orgoglioso di essere nero

Zaha ha personalità da vendere e ha voluto esprimere prima dell'incontro disputato a Selhurst Park il suo dissenso per una delle iniziative che contraddistingue il movimento Black Lives Matter da quasi un anno ed è rimasto in piedi quando l'arbitro ha dato il via all'incontro, mentre gli altri ventuno calciatori presenti sul campo si sono inginocchiati. Nei giorni scorsi Zaha aveva annunciato questo gesto e ha anche motivato il perché

Secondo me inginocchiarmi è degradante, perché i miei genitori mi hanno sempre detto di essere orgoglioso di essere nero. Penso solo che dovremmo rimanere in piedi, non inginocchiarci. È una cosa che facciamo sempre prima delle partite, ma la facciamo così, giusto per farla, e per me non è sufficiente. Io non mi inginocchierò e non indosserò una maglietta con la scritta Black Lives Matter. Si cerca di dire che siamo tutti uguali, ma la verità è che ci stiamo isolando con queste cose, che secondo me non stanno nemmeno funzionando. Questa è la mia posizione.

Il gesto di Zaha non è passato inosservato, naturalmente il calciatore sui social ha subito una pioggia di critiche, ma anche tanti apprezzamenti di chi ha ammirato il suo coraggio. Forse però quel gesto, il non inginocchiarsi un po' lo ha condizionato. Il Crystal Palace ha vinto 1-0, ha conquistato tre punti pesanti per la salvezza, ma Zaha non ha brillato.