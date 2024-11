video suggerito

Vogliacco nel recupero evita al Genoa il ko col Como: finisce 1-1 l’anticipo di Serie A a Marassi Il colpo di Vogliacco in pieno recupero evita al Genoa un ko a Marassi contro il Como nell’anticipo del giovedì della dodicesima giornata di Serie A. Gilardino salvato dal gol del difensore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il colpo di Vogliacco in pieno recupero evita al Genoa un ko a Marassi nell'anticipo del giovedì della dodicesima giornata di Serie A. Il difensore gialloblù indirizza in rete la palla dopo la sponda di Pinamonti e regala a Gilardino un punto d'oro. Il Como infatti era passato in vantaggio nel primo tempo con il gol di Da Cunha che aveva dato a Fabregas l'illusione di essersi preso una vittoria fondamentale in chiave salvezza. E invece è stata proprio l'incornata del difensore a strappare ogni certezza al Como a cui non è riuscito il colpo grosso.

L'esultanza del Como dopo il gol del momentaneo 0-1.

Il gol di Da Cunha nel primo tempo illude il Como

Sin dal primo tempo le due squadre hanno creato molto, soprattutto gli ospiti. Infatti è stato davvero un bel Como a Marassi nei primi 45 minuti con la squadra di Fabregas che prima sfiora la rete con Nico Paz, bloccato dal super riflesso di Leali, e poco dopo sblocca il risultato con il primo gol in Serie A di Da Cunha che segna un gran gol dal limite dopo una leggerezza di Pinamonti. Il Genoa ci prova con la ripartenza di Ekhator ma sono ancora gli ospiti ad andare più vicini alla rete con Fadera e Strefezza sfiorando il raddoppio.

Di fatto il Genoa nella prima frazione non è riuscito a rendersi pericoloso al meglio sfruttando però molto le fasce per cercare di mettere in difficoltà la difesa del Como. La squadra di Gilardino lotta con le unghie e con i denti a caccia di un pareggio necessario per arrivare poi all'intervallo. Ma il Como fa buona guardia e tenta più volte con la velocità di Strefezza di mettere in difficoltà i padroni di casa. Al termine della prima frazione è dunque il Como ad essere in vantaggio costringendo il Genoa a rincorrere nella ripresa.

Vogliacco evita il ko a Gilardino

Nel secondo tempo infatti la squadra di Gilardino è chiamata subito agli straordinari per spingere sull'acceleratore a caccia del pareggio. Gilardino manda in campo Miretti consapevole di poter dare più ordine nella manovra ma nonostante ciò arriva a sorpresa il raddoppio del Como però annullato dall'arbitro per fuorigioco dopo un check con la sala VAR. Nico Paz aveva trovato un altro assist meraviglioso per Cutrone che davanti a Leali aveva messo in fondo al sacco con un diagonale perfetto. Il Var ha però ravvisato la posizione irregolare dell'attaccante del Como.

E così si riparte ancora dallo 0-1. Gilardino ha necessità di recuperare la partita e così manda in campo anche il suo jolly, quel Mario Balotelli all'esordio a Marassi e voglioso di regalarsi una grande notte. L'inizio di SuperMario però non è il massimo dato che verrà ammonito poco dopo per fallo di reazione. Quando tutto sembrava perso per il Genoa ecco arrivare nel terzo dei sei minuti di recupero il gol da parte di Vogliacco che sfrutta al meglio la sponda di Pinamonti e regala un punto ai padroni di casa.