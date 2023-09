Vlahovic segna a porta vuota nel modo più rocambolesco possibile: ha rischiato una figuraccia Vlahovic torna al gol anche con la Serbia, ma questa volta con un pizzico di fortuna: calcia malissimo davanti al portiere, ma un avversario lo salva da una brutta figura.

A cura di Ada Cotugno

Dopo le difficoltà attraversate da Dusan Vlahovic nell'ultima stagione, l'attaccante della Juventus ha cominciato il campionato con il piede giusto. Due gol e un assist nelle prime tre partite giocate con i bianconeri, un avvio incoraggiante per tornare subito a essere un grande bomber e mettersi alle spalle tutte le critiche. Quest'anno la fortuna sembra essere dalla sua parte anche con la Serbia nonostante la sconfitta e qualche errore di troppo.

La sua nazionale non è riuscita a evitare la rimonta dell'Ungheria che ha vinto per 2-1 nell'ultima partita di qualificazioni ai prossimi Europei, ma il serbo è comunque riuscito a lasciare il segno in qualche modo. Il merito però non è tutto suo perché a metterci lo zampino ci ha pensato un difensore avversario.

Al 10′ la Serbia si trova davanti a un'autostrada spalancata, con Tadic che entra nel cuore dell'area, a tu per tu con il portiere, pronto a servire un assist letale: il capitano della nazionale trova subito un varco interessante per Vlahovic che però per poco non spreca un'occasione colossale a porta vuota. L'attaccante della Juve non riesce a fermare la palla e a dare forza al tiro che dà tutta l'impressione di perdersi davanti al portiere, fino a quando Szalai con una deviazione sfortunatissima non lo trasforma in un'autogol.

Con un pizzico di fortuna Vlahovic riesce comunque a festeggiare. Il tocco del suo avversario gli ha evitato una grande figuraccia. Il serbo si era divorato un gol praticamente già fatto: anziché tirare deciso verso la porta aveva completamente sbagliato il tiro, rimandando la palla in mezzo e vanificando il tempismo perfetto di Tadic che sperava nella sua collaborazione per spiazzare il portiere.

La fortuna questa volta è stata dalla sua parte, anche se nel corso della partita ha sciupato diverse occasioni per poter rimettere in parità il risultato e strappare almeno un punto in una sfida delicata per il cammino della Serbia verso i prossimi Europei.