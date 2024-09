video suggerito

Vlahovic non convince, la Juve valuta un grande colpo per l'attacco: ci sono due piste, una porta a Osimhen Dusan Vlahovic non convince la Juventus e Giuntoli valuta un grande colpo per l'attacco tra gennaio e giugno: ci sono due nomi in cima alla lista, uno è quello di Victor Osimhen.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande dibattito intorno a Dusan Vlahovic in questo inizio di stagione. L'attaccante della Juventus è finito spesso nel mirino della critica, sia dei proprio tifosi che dei media, per il suo scarso apporto sia in fase realizzativa che per la partecipazione alla manovra della squadra di Thiago Motta. Ad enfatizzare il tutto ci si è messa anche la sostituzione contro il Napoli all'intervallo, che ha messo in risalto le difficoltà dell'attaccante serbo in questo momento.

Si è parlato spesso di un possibile rinnovo, il contratto con i bianconeri va in scadenza nel giugno del 2026 e l’obiettivo è quello ammorbidire l’impatto dello stipendio (12 milioni di euro) spalmandolo su più anni. Questa dovrebbe essere l'idea della società ma bisognerà capire in che modo il serbo reagirà di fronte a questa richiesta: la Juve, sta valutando comunque altre due piste e Vlahovic potrebbe giocarsi in tutti i casi la permanenza in bianconero in questa stagione.

I nomi che più sono stati accostati alla Vecchia Signora ultimamente sono due: Jonathan David e Victor Osimhen.

David e Osimhen per l'attacco della Juve del futuro: cosa c'è di vero

Cristiano Giuntoli starebbe già pensando ad un colpo da mettere a segno tra gennaio e giugno per l'attacco bianconero e il nome più gettonato sembra essere quello che porta a Jonathan David: l'attaccante canadese è di proprietà del Lille, ma il suo contratto scadrà al termine della stagione in corso e ci sarebbero stati già dei contatti tra le parti. Il centravanti potrebbe liberarsi a parametro nel giugno del '25 ma il piano di Giuntoli sarebbe quello di presentarsi fra quattro mesi da Olivier Létang, il presidente del Lille, con un'offerta da circa 10 milioni di euro per assicurarsi l'attaccante: in questo modo rafforzerebbe subito il reparto offensivo e permetterebbe almeno al club transalpino di incassare qualcosa anziché perdere il calciatore a zero.

In questo modo potrebbe anticipare tutti quei club che interessati al canadese e, allo stesso tempo, garantirsi un giocatore molto promettente.

Discorso completamente diverso per Victor Osimhen, che attualmente è in prestito al Galatasaray dal Napoli e ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro e sarebbe valida solo per i club stranieri. L'attaccante nigeriano potrebbe diventare un obiettivo della Juventus, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, solo se dovesse arrivare la cessione di Vlahovic. Il rapporto tra Giuntoli e Osimhen è molto positivo ma in questo momento resta soltanto un'idea, nulla di più.

Aurelio De Laurentiis non vorrebbe vendere Osimhen ai bianconeri ma quanto accaduto la scorsa estate con il nigeriano è la conferma che non è semplice piazzare calciatori a certe cifre, soprattutto quando ci sono stati dei patti in precedenza e si rischia di restare col ‘cerino in mano' come già accaduto.

Osimhen e David sono le piste per il futuro dell'attacco della Juventus: quella che porta al calciatore canadese è una traccia che attualmente è più concreta ma non è detto che quella che dell'ex Napoli non sia da valutare e seguire in maniera attenta.