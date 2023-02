Vlahovic guarda Di Maria, poi gli chiede il rigore: dopo il gol il ringraziamento speciale In Salernitana-Juventus Vlahovic ha chiesto a Di Maria la possibilità di tirare il calcio di rigore, ottenendo una risposta affermativa. Il ringraziamento dopo il gol.

A cura di Marco Beltrami

Dusan Vlahovic è tornato al gol. Il centravanti serbo ha sbloccato il risultato in Salernitana-Juventus, realizzando in maniera perfetta un calcio di rigore concesso per un intervento ingenuo di Nicolussi-Caviglia su Miretti. L'ex Fiorentina prima di battere ha avuto un conciliabolo con Angel Di Maria, che dopo la rete dello 0-1 ha ricevuto tutto l'affetto del bomber. Un gesto che ha il sapore del ringraziamento.

Subito dopo l'impatto tra il centrocampista della formazione di casa e quello bianconero, Dusan Vlahovic ha subito iniziato a guardare in direzione di Di Maria, dopo il fischio dell'arbitro a concedere il penalty. Il serbo aveva già capito tutto e sperava dunque di poter ricevere dal campione del mondo la possibilità di battere dagli undici metri. Ecco allora che i due sono arrivati a contatto e si sono scambiati qualche parola. Difficile dire cosa si siano detti nello specifico visto che entrambi avevano le labbra coperte.

Quello che è certo è che Vlahovic ha preso il pallone ricevendo un buffetto dall'argentino dal sapore della "benedizione". Subito si è recato sul punto di battuta, e ha trovato l'angolino mettendo fuori gioco Ochoa che aveva intuito la direzione ma non ha potuto fare nulla. Ritorno al gol 115 giorni dopo l'ultimo realizzato, per la seconda marcatura su rigore dopo quella al Sassuolo della prima giornata.

Esultanza sfrenata per il terminale offensivo della Juventus che subito dopo la marcatura ha cercato un giocatore in particolare. Chi? Proprio Angel Di Maria, che ha abbracciato il compagno insieme a tutto il gruppo. Raffica di baci da parte di Dusan al Fideo, per ringraziarlo per avergli concesso la possibilità di sbloccarsi dopo un periodo lunghissimo. Dopo uno scambio di parole il ritorno a centrocampo. Soddisfazione pere entrambi, d'altronde Di Maria sa bene quanto serva a questa Juve un bomber come Vlahovic, e ora che si è sbloccato, meglio per tutti.