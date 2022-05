Vlahovic frustrato in panchina, Allegri ha una teoria : “Qualcuno fa finta di non capire” Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juventus contro il Genoa ha parlato anche del momento di Dusan Vlahovic, soffermandosi sulla sua delusione.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus è uscita sconfitta dal campo Genoa in un match a dir poco rocambolesco. In vantaggio di un gol grazie a Dybala, i bianconeri sono stati ribaltati dalle reti di Gudmundsson e di Criscito all'ultimo respiro. La sintesi della serata è tutta nell'espressione corrucciata di Dusan Vlahovic in panchina, dopo il cambio con Morata ad un quarto d'ora dal termine.

Terza partita senza gol per il centravanti serbo, che sembra ancora una volta prendere male l'astinenza offensiva. Inutile girarci intorno, con il suo volto che è emblematico nello spiegare quello che è il suo stato d'animo. Cosa sta succedendo all'ex Fiorentina, e come mai non riesce più a pungere? Tanti tifosi hanno puntato il dito contro l'allenatore considerandolo il responsabile dell'involuzione del colpo del mercato invernale. Ai microfoni di Sky, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, Allegri ha parlato del momento di Vlahovic.

A detta dell'allenatore, Dusan ha fatto comunque una buona partita soprattutto dal punto di vista tecnico. Gli è mancato solo il gol, ma alla fine l'ex viola può essere molto soddisfatto per la sua prestazione secondo il mister che non ha fatto drammi: "Vlahovic? Stasera ha fatto una delle migliori partite a livello tecnico, ha giocato bene. Poi l'ho tolto perché gioca sempre, poi ho Morata fresco in panchina, Kean stava giocando bene. L'ho fatto un pochino riposare, un pochino rifiatare".

Vlahovic si rammarica dopo un errore contro il Genoa

Cosa pensa però Max di quell'espressione in panchina e del disappunto evidente del calciatore? Allegri anche un po' polemico ha voluto spiegare il suo punto di vista su Vlahovic: "Ho provato a spiegare, ma sono stato sempre attaccato come se io ce l'avessi con Vlahovic o come se Vlahovic arrivato alla Juventus fosse la rovina. È un giocatore che ha meno partite degli altri in Serie A. Così va bene? Poi diciamo che attraverso questo deve trovare un equilibrio, perché io alle volte dico le cose, ma poi se qualcuno non le capisce o fanno finta di non capire. Lui non si è reso conto della buona prestazione che ha fatto, magari non ha fatto gol e ci sta".

E non manca anche una previsione per la prossima stagione: "Piano piano troverà il suo equilibrio e l'anno prossimo avrà una crescita importante sotto l'aspetto della serenità, della tranquillità e di giocare le partite con il ritmo giusto. A livello mentale, sono step che deve fare. All'inizio andava tutto bene e ora quando non fa gol, si sente un pochino in difetto. Io glielo dico, ci parlo, è molto più sereno e stasera ha fatto una partita tecnicamente buona. Sono molto contento, giocasse sempre così sarebbe un bene per la squadra".