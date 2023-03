Vlahovic è l’ombra di se stesso, gol dimezzati dall’anno scorso: il gioco della Juve non lo aiuta La Juventus ha bisogno di Vlahovic e Vlahovic ha bisogno della Juve: il centravanti serbo è l’ombra di se stesso e il gioco dei bianconeri non lo aiuta.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus perde in casa della Roma uno scontro diretto per la Champions League con una prova non esaltante ma che avrebbe meritato qualcosa in più, ma a tenere banco tra le discussioni post-partita c'è la prova di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è incappato in una delle sue prestazioni più grigie, tocca pochissimi palloni nell'arco dei 90 minuti e non rendendosi mai pericoloso.

Il numero 9 della Vecchia Signora ha faticato tantissimo a divincolarsi dalla marcatura di Smalling e dopo la doppietta contro la Salernitana sono arrivate quattro partite senza reti in campionato. Non c'è feeling in molte situazioni di gioco tra lui e i compagni, che non lo riescono mai ad imbeccare per farlo calciare a rete: l'unico tiro verso la porta, all'alba del match, non ha creato problemi a Rui Patricio.

L'ex centravanti della Fiorentina sembra essere lontano parente di quel calciatore che lo scorso anno di questi tempi creava scompiglio in tutte le difese e aveva avuto un impatto clamoroso con il mondo bianconero.

Il momento di difficoltà di Vlahovic a trovare la porta coincide anche con le difficoltà offensive della Juventus, spesso la squadra troppo bassa e obbliga il numero 9 a lavorare spalle alla porta, molto lontano dall'area avversaria. Un tipo di lavoro in cui il serbo non fa con piacere e che non è nelle sue caratteristiche principali.

Dusan è spesso troppo isolato a fare a sportellate con i difensori e non riesce ad avere molte possibilità con la faccia rivolta alla porta: la sua forza e la sua capacità di andare nello spazio viene sfruttata raramente e lui non riesce mai a far esplodere tutta la sua potenza.

A dimostrare tutto ciò c'è la mappa che indica le zone di campo più calpestate da Vlahovic durante la gara dell'Olimpico: sempre lontano dalla porta avversaria e con numeri che parlano di 2 tiri fuori e uno solo verso la porta.

Un problema di condizione c'è, viste le tante difficoltà che gli ha procurato la pubalgia ma non c'è spazio per fermarsi: complice l'infortunio di Milik nelle prossime settimane Allegri non potrà nemmeno farlo rifiatare e sarà comunque costretto a insistere su Vlahovic, con la speranza che un goal possa sbloccarlo a livello mentale.

La mappa che indica le zone di campo più calpestate da Vlahovic durante Roma–Juve. (da legaseriea.it)

Allegri al termine di Roma-Juventus ha detto che quella del suo numero 9 "tecnicamente è stata una buona partita, si è mosso bene, ha lottato, ha avuto situazioni favorevoli".



Il suo linguaggio del corpo, però, in più di una situazione diceva ben altro: Vlahovic vuole dimostrare di poter fare di più ma con il carico di aspettative che si porta sul groppone e la scarsa propensione offensiva della sua squadra spesso prova a strafare e questo non lo aiuta.

Lo scorso anno di questi tempi aveva realizzato 20 gol in campionato, 23 contando anche quelli in Coppa Italia, tra Fiorentina e Juventus mentre in questa stagione il bilancio ora dice 8 reti in Serie A e due in competizioni europee. In pratica le marcature sono la metà.

I gol certamente arriveranno, perché il valore del calciatore non è in discussione, ma la Juventus deve cercare di aiutare di più il suo numero 9.