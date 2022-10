Vlahovic aveva un piano, e l’ha mostrato di nascosto a McKennie: così è nato il gol al Toro Dusan Vlahovic prima della deviazione vincente nel derby di Torino, aveva mostrato con un gesto nascosto a McKennie cosa avrebbe fatto. Buone notizie per la Juve.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus ha ritrovato la vittoria e un po' di serenità nella 10a giornata di Serie A. Il successo nel derby sul Torino dopo giorni di feroci polemiche per il clamoroso crollo in Champions contro il Maccabi ha un sapore speciale, ed è un'iniezione di ottimismo per il futuro. Il fatto che il gol vittoria sia arrivato da Dusan Vlahovic, il calciatore che a detta della dirigenza è al centro del progetto, è un'altra buona notizia per la formazione di Allegri. Non erano infatti mancate le critiche per il centravanti serbo, per le prestazioni delle ultime settimane.

Oltre al gol l'ex Fiorentina si è caricato la squadra sulle spalle: grande generosità e dinamismo, ma un costante supporto anche ai compagni. Emblematica la scena in cui spinge Kean a centrocampo, dopo il clamoroso errore sotto porta del collega. Tutto è stato svelato dalle telecamere di DAZN, con Vlahovic assolutamente a suo agio non solo in campo, ma anche in panchina nella veste di motivatore e leader.

L’indicazione di Vlahovic a McKennie prima del gol

Un'ulteriore conferma è arrivata da quanto accaduto in occasione proprio dell'azione della rete decisiva, che ha riportato i tre punti nelle casse della Juventus. Nello speciale "BordoCam" realizzato dalla piattaforma streaming, si può notare come tutto non sia stato casuale. Poco prima della battuta del calcio d'angolo che ha poi portato alla marcatura, si può vedere Vlahovic prendere posizione a centro area con McKennie alle sue spalle.

Il centrocampista americano a più riprese ha sfiorato il compagno, per indicargli probabilmente la sua presenza in vista dei movimenti da effettuare all'arrivo del cross. A quel punto Vlahovic si è portato la mano sinistra in basso sotto la schiena e ha indicato a McKennie, quello che avrebbe fatto: con l'indice Dusan ha spiegato che si sarebbe mosso attaccando il secondo palo, lasciando dunque al numero 8 la posizione. Aveva capito che quella sarebbe stata la cosa giusta da fare.

E così è stato, visto che il bomber sulla spizzata di Danilo si è fatto trovare pronto e con la deviazione vincente ha siglato lo 0-1 della vittoria. Insomma segnali positivi in casa Juventus per il futuro. Come detto da Allegri, una rondine non fa primavera ma il successo nella stracittadina non può che aumentare la fiducia.