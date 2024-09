video suggerito

Vitor Roque e la durezza di stare al Barcellona: l'esercizio non gli riesce, crolla in lacrime Un episodio accaduto nella scorsa stagione durante un allenamento al Barcellona dimostra quanto sia stato duro l'approdo del giovane talento brasiliano Vitor Roque nel calcio europeo: il 19enne scoppiò a piangere davanti ai compagni per non riuscire a completare un esercizio centrando la porta.

A cura di Paolo Fiorenza

Vitor Roque era arrivato al Barcellona lo scorso gennaio preceduto da grande hype, pagato ben 40 milioni dal club blaugrana, la risposta all'altro colpo brasiliano messo a segno dal Real Madrid con Endrick, di un anno più giovane dell'attaccante affermatosi nel Cruzeiro, che di anni ne ha 19. Comprensibilmente il giovane mineiro ha giocato poco in questo semestre a Barcellona, solo spezzoni in cui ha messo a segno due reti, proprio appena arrivato. A fine stagione, i catalani lo hanno prestato al Betis, dove sta trovando analoghe difficoltà. Per capire quanto sia stato duro per un ragazzo così giovane approdare nel calcio europeo ed in un top club come il Barcellona, basta sentire l'aneddoto raccontato da Catalunya Radio: Vitor Roque scoppiò a piangere sotto gli occhi di Lewandowski dopo non essere riuscito più volte a completare un esercizio centrando la porta.

Vitor Roque assieme a Robert Lewandowski: hanno diviso lo spogliatoio del Barcellona per 6 mesi

Il crollo di Vitor Roque durante un allenamento al Barcellona: non riesce a segnare e scoppia a piangere

L'esercizio in questione prevedeva di effettuare un lavoro in circuito, in cui i giocatori alla fine dovevano tirare in porta e dovevano segnare o ricominciare il circuito. Ebbene, il giovane talento brasiliano ha sbagliato il primo tiro, quindi ha dovuto recuperare il pallone e ripartire, ma ha continuato a sbagliare. A quel punto, Robert Lewandowski, che aveva completato il suo giro, si è seduto a guardare, ma Roque ha proseguito nello sbagliare e ripartire. Il brasiliano alla fine ha rinunciato all'esercizio, scoppiando a piangere davanti a tutti. Un episodio drammatico per un ragazzo così giovane, che ha avuto anche un impatto sullo spogliatoio, visto che un po' tutti hanno provato compassione per il giovane Vitor.

Le difficoltà anche al Betis in questo inizio di stagione

Anche le cose al Betis non sono partite benissimo, come ha sottolineato il suo allenatore Manuel Pellegrini, sottolineando che il ragazzo ha sbagliato in questo inizio di stagione troppi gol (ne ha segnato uno contro il Leganes in quattro presenze nella Liga): "Ha 19 anni, ha un potenziale futuro importante. Ha sbagliato molti gol, se li avesse segnati la nostra posizione in classifica sarebbe diversa, ma non sarebbe qui neanche lui. Entreranno presto, prima bisogna generarli e lui li sta generando".

L'esultanza di Vitor Roque dopo aver segnato in Betis-Leganes

A fronte dell'unica rete segnata al Leganes uscendo dalla panchina, Roque nelle due partite successive in cui è partito titolare contro Getafe e Maiorca è rimasto a secco non riuscendo a concretizzare le occasioni pericolose che ha avuto. Peraltro nell'ultimo match contro la squadra delle Baleari, il giovane brasiliano ha dovuto lasciare il campo per infortunio, riportando una "leggera distorsione del legamento interno della caviglia sinistra", che lo terrà fuori per circa tre settimane.

Il Betis ha una clausola di acquisto del 19enne nell'accordo col Barcellona che ammonta a 25 milioni di euro per l'80% dei suoi diritti, e può anche estendere il suo contratto di prestito di un'altra stagione. Vitor Roque ha tutto il tempo per dimostrare di cosa è capace: età e talento sono dalla sua parte.