Violenta rissa in un torneo di calcio giovanile in Germania: 15enne muore per gravi lesioni cerebrali I tafferugli tra giocatori sono scoppiati alla fine del match. Il ragazzo, percosso al collo e alla testa, è crollato subito ed è stato rianimato prima di essere condotto in ospedale. Entrato in coma, è morto dopo due giorni. Il sospettato, un ragazzo di 16 anni, è in stato di fermo.

Una rissa scoppiata al termine di una partita di calcio giovanile è finita in tragedia. C'è scappato il morto. È un ragazzo di 15 anni che gioca tra le fila dell'under 17 del JFC Berlin, deceduto per le violenti percosse ricevute alla testa e lesioni alla testa molto gravi. Era giunto in ospedale in condizioni disperate, al punto che martedì scorso ne era stata dichiarata la morte cerebrale e sopravviveva solo grazie all'ausilio delle macchine. Almeno fino a poche ore fa, quando i medici si sono arresi alla situazione. L'annuncio ufficiale, la bruttissima e dolorosa notizia è arrivata con un comunicato pubblicato dalla Polizia e dalla Procura di Francoforte: "Il ragazzo 15enne è morto oggi in ospedale a causa delle gravi lesioni cerebrali".

La ricostruzione dei fatti. Considerate le circostanze, l'episodio è divenuto oggetto d'indagine da parte delle forze dell'ordine. Le conseguenze dell'aggressione hanno portato al fermo di un giocatore dell'FC Metz, la cui posizione adesso si complica per il decesso dell'avversario. Il parapiglia tra le due squadre era scoppiato subito dopo il fischio finale. Bella baruffa che s'è scatenata il calciatore tedesco ha ricevuto colpi molto forti alla testa e al collo.

Secondo la polizia e l'ufficio del pubblico ministero di Francoforte, il quindicenne è crollato subito, restando tramortito dalla violenza dei colpi ricevuti: è stato rianimato sul posto prima di essere trasportato nell'ospedale più vicino. Contestualmente, il francese sospettato quale responsabile dell'aggressione è stato trattenuto in custodia cautelare.

