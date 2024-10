video suggerito

Vinicius Tobias si fa tatuare il nome della figlia che sta per nascere, scopre che il padre è un altro Vinicius Tobias è il difensore brasiliano dello Shakhtar la cui storia è divenuta oggetto di gossip per quanto accaduto con la ex, Ingrid Lima. La donna ha raccontato tutto sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Vinicius Tobias è il calciatore che, ansioso per la nascita della figlioletta Maitê ancora nel grembo materno, aveva scelto di farsi tatuare il suo nome in segno d'amore per la creatura che di lì a poco sarebbe nata. Ma, a un mese dal parto, ha scoperto di non essere lui il padre biologico della creatura.

La sua compagna (ora ex), Ingrid Lima (un influencer molto nota in Brasile), l'aveva concepita in seguito a un rapporto extra-coniugale, la più classica scappatella del momento che sarebbe avvenuta con un fattorino (l'identità di questa persona circolata nelle ultime ore è frutto di una ricostruzione giornalistica, effettuata da da alcuni media che si occupano di gossip).

La scoperta è avvenuta attraverso un test del Dna

Quello che doveva essere un lieto evento, così atteso da inciderlo sulla propria pelle, s'è trasformato in un incubo di vergogna e dolore per il difensore dello Shakhtar Donetsk (ex Real Madrid). È stato così duro sopportare quella situazione che, complice l'assalto social ai suoi profili invasi da insulti e pesanti sfottò, è stato costretto a chiudere i commenti pubblici in calce ai suoi post e s'è chiuso nel silenzio assoluto su una vicenda intima che ha arrecato sofferenza.

L'amara scoperta è avvenuta grazie a un test del Dna: ne ha fatto menzione la donna che, attraverso una storia condivisa su Instagram, ha parlato della relazione con Vinicius Tobias, spiegando che da tempo il loro legame s'era logorato e c'era stato un periodo in cui ognuno s'era sentito "libero" di prendere la propria strada prima di tentare una rappacificazione. Lima ha detto la sua verità – compreso che lo stesso giocatore l'avrebbe "tradita" – omettendo, però, il nome del vero padre della piccola.

La ex racconta tutta la verità sulla relazione e la gravidanza

"Come tutti già sanno – si legge -, Vinicius e io non stiamo insieme da molto tempo. In questo periodo molto particolare, in cui ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. E lo fatto anche lui. Entrambi abbiamo continuato le nostre vite poi è arrivata Maitê. Abbiamo deciso di fare un test del Dna e abbiamo scoperto che non è la figlia di Vinicius".

Adesso che tutta la verità è venuta a galla, Lima ha anche chiesto pubblicamente che il suo ex, Vinicius, sia lasciato in pace. "Lasciatelo stare. È stato su mia richiesta che non assistesse al parto e non pubblicasse nulla su Maitê fino alla fine dell'esame. Vinicius e io ci siamo già incontrati e abbiamo discusso con molta serenità della situazione. Gli auguro il meglio, sperando che possa continuare la sua vita in pace".

Chi è Vinicius Tobias: ha sfiorato la grandezza al Real Madrid

Vinicius Tobias, 20 anni, è originario di San Paolo. Il suo ruolo è terzino destro, così ha iniziato la carriera nell'Internacional. Nel luglio 2021 è stato ingaggiato dallo Shakhtar per una somma di 6 milioni di euro ma la sua esperienza con la nuova squadra (da sempre feudo dei giocatori sudamericani) è durata poco a causa della guerra tra Ucraina e Russia: nel 2022 venne ceduto in prestito al Real Madrid nel 2022 dove ha incontrato i connazionali Vini Jr., Rodrygo, Éder Militão ed Endrick. A giugno di quest'anno è tornato al club di Donetsk.