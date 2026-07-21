Vinicius jr si è sottoposto ad un intervento di armonizzazione facciale: il suo viso ora è diverso

Vinicius jr si è sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale (del mento) subito dopo l’eliminazione del Brasile dai Mondiali: il suo volto è cambiato.

Conclusi i Mondiali 2026, Vinicius ha pensato di recarsi immediatamente a Goiânia, città brasiliana e capitale dello stato del Goiás, per sottoporsi a un trattamento di chirurgia estetica al viso nel più assoluto riserbo. A rivelarlo è stato il portale ‘LeoDias'che ha scoperto come l'attaccante del Real Madrid avesse deciso di sottoporsi a questo tipo di intervento contando sul silenzio di tutti. Ebbene, Vini si è sottoposto a un intervento di armonizzazione del mento, una tecnica molto richiesta per proiettare, definire e dare contorno al mento, valorizzando i lineamenti del viso. Il rinomato Dr. Alessandro Alarcão, professionista di fiducia di numerose celebrità, si è occupato della procedura.

Il medico, che si trovava a Miami, negli Stati Uniti, è volato proprio in Brasile per poi atterrare a Goiânia e prendersi cura esclusivamente del giocatore. Per garantire la massima discrezione, la clinica ha messo in atto un autentico piano di sicurezza. Porte chiuse al pubblico e cancellate tutte le visite di altri pazienti durante il giorno, a parte Vinicius. All'intero team del rinomato medico è stato chiesto di seguire uno speciale protocollo di sicurezza per prevenire qualsiasi fuga di informazioni, foto o video sui social media, garantendo la completa privacy di Vinicius durante questo periodo.

Il cambiamento di Vinicius è stato subito visibile nelle foto recenti del giocatore apparso in alcuni eventi. Il mento appare più proiettato, definito e con maggiore contorno, rendendo il profilo del viso più marcato. Molti tifosi in effetti sui social hanno notato la differenza. Il procedimento estetico non è totalmente invasivo e serve proprio per migliorare la proporzione e l'equilibrio del viso, proiettando e definendo il mento.

I calciatori che si sono sottoposti a interventi di chirurgia estetica come Vinicius

Non è la prima volta che un calciatore si sottopone a interventi di chirurgia estetica, in passato noto fu il caso di Hector Herrera. Il centrocampista messicano, dopo i Mondiali del 2018, sorprese tutti i tifosi mostrandosi con un nuovo volto, frutto di un intervento al naso e alle orecchie. Ma non solo, anche Cristiano Ronaldo nel corso degli anni si è sottoposto a diversi trattamenti di medicina estetica come filler, botox e l'applicazione di faccette estetiche ai denti. Sergio Ramos invece si è sottoposto a una rinoplastica nel 2014, sia per motivi estetici che per correggere una deviazione del setto nasale.

Si tratta di una pratica molto comune da parte dei calciatori che in alcuni casi si sottopongono a questo tipo di interventi chirurgici anche per correggere traumi dovuti a duri contrasti subiti in campo come nel caso di Sergio Ramos ad esempio. Spesso, questi interventi, vengono fatti in un periodo lontano dal rientro in campo per non intaccare l'attività agonistica. Ecco perché sia nel caso di Herrera che di Vinicius, i due hanno approfittato del periodo di vacanza post Mondiali per dedicarsi alla cura estetica del proprio corpo.

Anche per Vinicius è dunque un intervento puramente estetico dunque, fortemente voluto dal giocatore, che ha però l'obiettivo chiaro di non stravolgere i tratti naturali del paziente. Anche il procedimento è basato principalmente sull'uso di acido ialuronico ad alta densità e riassorbibile dall'organismo. Si tratta dunque di un ritocco estetico comune tra i VIP per valorizzare i tratti del viso, e in questo caso sembra aver dato a Vini un mento più "scolpito". Il tutto subito dopo i Mondiali col Brasile che hanno visto la nazionale di Ancelotti, tra le grandi favorite alla vigilia, eliminata agli ottavi contro la Norvegia di Haaland.