È uno dei protagonisti delle notti magiche della Nazionale Italiana a EURO 2020 e non ha nessuna intenzione di volersi fermare. Gianluigi Donnarumma è stato protagonista, non troppo esaltato, di una parata straordinaria nel finale di Italia-Austria e ha aiutato la selezione azzurra a conquistare il pass per i quarti dell'Europeo. Il portiere della Nazionale ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Red Bull, di cui è testimonial, e ha parlato del suo percorso calcistici, dagli inizi a oggi. Di lui si è parlato molto in ambito di mercato, dovrebbe diventare il nuovo portiere del PSG nei prossimi giorni, ma Gigio durante questa rassegna continentale ha superato il record di 1.143’ consecutivi senza subire reti che apparteneva a Dino Zoff, un monumento del calcio italiano e internazionale.

Il portiere classe 1999, cresciuto con il poster di Buffon e Dida appesi in cameretta, ha parlato dei suoi inizi: "Il mio sogno da bambino è vincere il Mondiale con la maglia azzurra. Mister Ferraro credeva in me e mi diceva che con la passione e il lavoro avrei potuto giocare in Nazionale e in Serie A. Per me era un sogno ma vedevo lui che era molto convinto e andavo fuori a provare con le società e da lì quando ho ricevuto la chiamata, sono salito a 13 anni".

Come Gigio è diventato portiere? Lo racconta lui: "All'inizio il mio allenamento non era un allenamento fatto bene e ben strutturato. Era più divertimento dove mi calciavano in porta e non avevo paura. Era molto divertente, quando sei piccolo ti devi divertire. Ho dei bellissimi ricordi di quei momenti".

Donnarumma ha parlato anche del suo approdo nel mondo Milan e di quanto sia stato difficile lontano da casa: "Non è stato facile lasciare casa ma al Milan ho trovato un ambiente incredibile. Nel settore giovanile sono stato benissimo e ci hanno un convitto dove ti fanno sentire casa. Avevamo orari precisi ma senza regole rigide che però erano giuste perché eravamo piccoli. Nei momenti di difficoltà stavo sempre con i compagni ma ne è valsa la pena".

Il portiere della Nazionale ha raccontato la reazione della famiglia all'esordio in Serie A contro il Sassuolo: "Ho chiamato mio padre e gli ho detto che avrei giocato e quindi sarebbe dovuto salire per venire a vedermi. Ha preso il primo treno ed è salito a Milano. Con la mia famiglia ho un rapporto incredibile e questo mi ha dato fiducia per restare a Milano".

Infine, sugli obiettivi della sua carriera Gigio ha affermato: "Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili, vincere con la maglia azzurra e magari un giorno anche vincere il Pallone d'Oro. Io ce la metterò tutta ma poi vedremo quello che succederà. Non si finisce mai di imparare e giorno dopo giorno si apprendono cose nuove".