Quella di Vincent Pericard è una storia a dir poco curiosa. Arrivato alla Juventus giovanissimo nel 2000 con grandi aspettative riposte nei suoi confronti, si rivelò in due stagioni una vera e propria meteora. La sua carriera sotto la Mole non si concluse però esclusivamente per motivi tecnici: alla base della decisione del club bianconero di cederlo, ci fu anche una telefonata che Pericard fece alla persona sbagliata.

Chi è Vincent Pericard, l'ex attaccante meteora alla Juventus

Vincent Pericard sembrava un predestinato. Il ragazzo di origini camerunesi si mise in mostra in Francia, con il Saint-Etienne che gli permise a soli 16 anni di fare il suo ingresso in prima squadra. Le sue prestazioni in biancoverde non rimasero inosservate e su di lui piombò la Juventus, che ebbe occasione di vederlo anche in azione con le Giovanili della Nazionale francese. Nel 2000 l’arrivo alla Juventus, con la fama di giovane talento e potenziale campione del futuro. La sua avventura piemontese però si concluse dopo solo due stagioni con appena due spezzoni di partite all’attivo. Fu ceduto nel 2002 in Inghilterra al Portsmouth.

Pericard via dalla Juventus per un messaggio alla donna sbagliata

Ma perché la Juventus si privò di Vincent Pericard? A raccontare un’altra verità rispetto a quella delle aspettative non confermate ci ha pensato poi in un’intervista al Sun il diretto interessato. Una storia a dir poco curiosa, in cui spunta una telefonata alla persona sbagliata: "Io e due mie connazionali alla Juve stavamo prendendo lezioni di italiano da una bellissima insegnante. Una sera eravamo a casa e le mandai un sms per invitarla a prendere qualcosa da bere da noi. Un'ora dopo squillò il telefono: era Roberto Bettega, il vicepresidente della Juventus. Ci fece una bella strigliata e ci chiese chi pensavamo di essere per mandare dei messaggini alla sua compagna. Noi però non sapevamo che fosse la sua fidanzata".

La carriera di Pericard dopo la Juventus e l'arresto

Un errore pagato a caro prezzo dunque da Pericard che venne di fatto tagliato fuori, e ceduto: "Fatto sta che mi hanno mandato in prestito al Portsmouth. Mi sono rovinato la carriera alla Juve per colpa di un sms sfortunato. Non ho dubbi che se non fosse successe quello, la mia vita sarebbe stata diversa". Dopo la Juventus Pericard ha vestito la maglia di Portsmouth, Everton, Sheffield, Playmout, Stoke City, Southampton, Millwall, Carlisle e Swindon senza però riuscire a lasciare il segno anche a causa di qualche infortunio di troppo. Il suo nome è finito al centro anche di una brutta storia: nel 2007 venne arrestato e finì in carcere per quattro mesi, per aver mentito su chi fosse alla guida della sua auto fermata per eccesso di velocità