Vidal, oramai è addio all’Inter: lo aspetta un contratto da sogno, sarà il più pagato del Sudamerica Arturo Vidal lascerà l’Inter a fine campionato, oramai è certo. Dal Brasile arrivano altri due indizi: un ingaggio faraonico e una nuova casa.

A cura di Alessio Pediglieri

Arturo Vidal ringrazia, saluta e se ne va. Possibilmente con un altro scudetto cucito sul petto con la maglia dell'Inter l'ultima sua squadra europea. Il centrocampista cileno a fine stagione cambierà piani e se ne tornerà in Sudamerica per continuare a giocare ai massimi livelli e venire profumatamente pagato. Un addio già scritto tra le pagine degli ultimi mesi, che accontenterà tutti, anche il club nerazzurro che risparmierà l'ingaggio da circa 6,5 milioni netti (quasi 8 lordi) chiudendo anzitempo il contratto attuale che doveva scadere nell'estate 2023.

Se lo farà da campione d'Italia tanto meglio, ma nulla cambierà nel prossimo futuro di "King Arturo" che ha deciso di lasciare l'Inter e l'Europa. La causa nerazzurra sarà combattuta fino alla fine cercando di strappare il tricolore ai rossoneri e la Coppa Italia alla Juventus, gli ultimi due obiettivi stagionali che tengono vivo l'ambiente interista. Poi i saluti per firmare con il suo nuovo club con cui ha già intessuto le trame del suo futuro canto da incanto: il Flamengo, dove lo attende lo stipendio più alto di tutto il Sudamerica.

Per Vidal, ultima stagione con l’Inter: in due stagioni ha giocato 68 partite, con 4 gol e 6 assist

In Brasile in queste settimane non si parla d'altro e nei giorni scorsi l'ultimo ‘endorsement' era arrivato da un possibile suo nuovo compagno, Thiago Maia, centrocampista del club rubonegro, che in un'intervista rilasciata a ‘SBT' aveva aperto alla possibilità di avere Vidal in squadra: "Credo che qualunque giocatore che venga al Flamengo possa dare un grande contributo, soprattutto se è un giocatore come Vidal, che ha militato in tanti club in Europa. Non so come stia andando la trattativa, ma se arriverà sarà il benvenuto". La trattativa sta andando a gonfie vele, a tal punto che non appena terminerà l'attuale stagione sportiva in Europa, volerà in Sudamerica.

L'indiscrezione finale arriva direttamente dal Brasile dove i più informati hanno saputo che Vidal sta già cercando casa a Rio de Janeiro: l'obiettivo è vestire la maglia del Flamengo con cui è in contatto da mesi e verso il quale ha già regalato parole dolci e mezze promesse ai tifosi. Dopotutto il club carioca sta investendo pesantemente per rilanciarsi, con l'obiettivo primario di far sua anche la prossima Libertadores, trofeo che manca nella bacheca di Vidal. Il club ha già pronto un contratto faraonico che porrebbe Vidal sul tetto dei più pagati, anche oltre lo stipendio che percepisce un altro ex interista, Gabigol. 3 milioni a stagione per Gabriel Barbosa, che non sarebbero nulla in confronto ai 4,5 già stanziati per pagare Vidal.