Vicenza-Avellino dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Vicenza-Avellino è la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C. All’andata è terminata 0-0. In caso di parità pure stasera dopo i 90 minuti la partita proseguirebbe con supplementari ed eventualmente rigori. Diretta TV su Sky e RaiSport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Due squadre gloriose vanno a caccia del ritorno in Serie B e lo fanno attraverso i playoff di Serie C 2023-2024. Vicenza e Avellino si affrontano stasera nella semifinale di ritorno, dopo quella che all'andata è finita per 0-0 in Irpinia. Chi passerà il turno si qualificherà per la finale che disputerà (il 5 e il 9 giugno) contro la vincente di Benevento-Carrarese. L'incontro Vicenza-Avellino prenderà il via stasera alle ore 21, diretta TV in chiaro su RaiSport, oltre che su Sky.

Il tabellone dei playoff è andato pian piano formandosi. L'Avellino nei quarti di finale, giocati già su base nazionale, ha eliminato il Catania, entrato in corsa grazie al successo nella Coppa Italia di categoria. Mentre il Vicenza, da sfavorito, classifica del campionato alla mano, ha fatto fuori, il Padova, in un derby sempre sentitissimo. All'andata, al Partenio è finita 0-0 tra Avellino e Vicenza, che ora si giocano tutto nella gara di ritorno che se terminerà in parità si protrarrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Partita: Vicenza-Avellino

Dove: stadio Romeo Menti, Vicenza

Quando: domenica 2 giugno 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky, RaiSport

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, RaiPlay

Competizione: Serie C, semifinale di ritorno playoff

Dove vedere Vicenza-Avellino in diretta tv

Vicenza-Avellino si potrà seguire in diretta televisiva su Sky, che trasmette integralmente tutti i playoff di Serie C. L'incontro del Romeo Menti sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). Vicenza-Avellino invece si potrà seguire anche in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre.

Vicenza-Avellino, dove vederla in diretta streaming

L'incontro tra il Vicenza e l'Avellino si potrà seguire anche in diretta streaming. Potranno farlo gli abbonati di Sky collegandosi con SkyGo, oltre agli abbonati di NOW. Ma sarà possibile seguire in chiaro anche lo streaming della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tramite RaiPlay.

Serie C, le probabili formazioni di Vicenza-Avellino

VICENZA (3-5-2): Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; De Col, Tronchin, Ronaldo, Greco, Costa; Della Morte, Ferrari.

AVELLINO (4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti; De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio; Sgarbi; Patierno, Gori.