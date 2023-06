Vicario sbalordisce il Tottenham parlando un inglese perfetto: ha spiazzato persino l’allenatore Il nuovo portiere del Tottenham ha conquistato velocemente i tifosi degli Spurs, che hanno eletto Vicario rapidamente a beniamino. L’ex Empoli ha mostrato una grande padronanza della lingua inglese.

A cura di Alessio Morra

Guglielmo Vicario è uno dei portieri italiani più forti in assoluto. Nelle ultime due stagioni è cresciuto in modo esponenziale ed ha conquistato anche il posto in Nazionale. Il suo nome è stato accostato a quello di diversi club di Serie A di livello, ma alla fine è passato al Tottenham. Gli Spurs, che hanno rimpiazzato così Lloris, lo hanno presentato ufficialmente e in un video l'ex dell'Empoli ha rapidamente conquistato i tifosi londinesi.

Due campionati eccezionali con l'Empoli. Vicario è stato straordinario, ha messo le sue mani sulle salvezze degli Azzurri e dopo un'altra grande stagione ha cambiato casacca. Praticamente tutte le squadre di alto livello italiane hanno sondato il terreno, ma è stato il Tottenham a comprarlo. Gli Spurs sono arrivati ottavi lo scorso anno e non disputeranno nemmeno le coppe europee. Ma la Premier è la Premier e giocare in una squadra come questa è un sogno per tutti, lo è anche per Vicario che a quasi 27 anni sarà il titolare del Tottenham, che lo ha annunciato con tutti i crismi nella giornata di martedì 27 giugno.

Prima è arrivato il tweet di rito, poi il benvenuto, in italiano per Vicario, poi un mini-video, di circa due minuti e mezzo in cui il portiere si è presentato. E in quel video ha mostrato di conoscere davvero molto bene l'inglese. Il terzo portiere della Nazionale è un ragazzo serio, impegnato anche fuori dal campo, e che ha studiato l'inglese.

La splendida conoscenza della lingua inglese ha stupito parecchi tifosi del Tottenham (e forse anche quelli di altre squadre che hanno visto quel video) che sui social hanno riempito di complimenti il portiere, che ha sbalordito in parecchi per quell'inglese così fluente. Sui social c'è stato addirittura chi ha scritto che parla meglio lui l'inglese che molti inglesi. Di sicuro così potrà guidare e comandare la difesa con la stessa padronanza dei tempi dell'Empoli.

Il papà di Vicario, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero Veneto, ha rivelato un aneddoto riguardo la firma del figlio con gli Spurs. Determinante per la trattativa è stata una videochiamata con il nuovo tecnico Ange Postecoglu, ex c.t. dell'Australia e vincitore degli ultimi due campionati scozzesi con il Celtic, che ha apprezzato la conoscenza dell'inglese: "A Londra troverà un cugino… Una settimana fa Guglielmo ha fatto una video-call con il suo nuovo allenatore, Postecoglu. Hanno parlato in inglese, il mister gli ha detto che era stato scelto perché proprio come lui aveva fatto un certo percorso. Ed è stato poi colpito nel sentire che conosceva già l'inglese".