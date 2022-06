Verratti rapinato nella villa di Ronaldo a Ibiza, un colpo pesantissimo: aveva 3 milioni con sé Brutta disavventura in vacanza per Marco Verratti: il centrocampista del PSG ha subito un furto da 3 milioni di euro nella villa di Ronaldo a Ibiza.

A cura di Vito Lamorte

Disavventura per Marco Verratti durante la sua vacanza ad Ibiza. Un gruppo di ladri è entrato nella casa dove alloggia il calciatore del Paris Saint-Germain con sua moglie Jessica Aidi e si è portato a casa una refurtiva per un valore di tre milioni di euro. La polizia sta indagando ma, almeno per ora, non ci sono stati sviluppi importanti.

La casa si trova nella zona di Cala Jondal, nel comune di Sant Josep, e, secondo il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza, è di proprietà di Ronaldo Nazário da Lima, ex giocatore di Inter, Real e Barcellona oltre ad essere l'attuale presidente del Valladolid. L'irruzione si è verificata nella giornata di domenica ed è stata denunciata nelle prime ore di lunedì alla polizia: ora è oggetto di indagine da parte della Guardia Civil. Anche se non è stato confermato da nessuna delle parti in causa, come già anticipato, il valore dei gioielli e del denaro rubato potrebbe ammontare intorno ai tre milioni di euro. Al momento della rapina non c'era nessuno in casa e non sono stati riscontrati segni di effrazione ai vari ingressi per accedere alla proprietà.

Non c'è ancora stato alcun commento ufficiale da parte di Verratti, che non ha pubblicizzato il suo viaggio a Ibiza sui social media ma è finito nelle stories e nei video di tutti i compagni e gli amici che sono con lui sull'isola spagnola. Sua moglie, la modella francese Jessica Aidi, ha pubblicato foto e filmati dalle Isole Baleari insieme all'ex Miss Côte d'Azur Charlotte Mint.

Tanta paura per la coppia, ma non si sa ancora con certezza quante delle cose trafugate fossero di proprietà dell'ex calciatore brasiliano dell'Inter e quante di Verratti.

L’agenzia spagnola Efe ha contattato la Guardia Civil che ha confermato il furto, ma non l’ammontare dei beni sottratti. Mancano molti particolari per poter ricostruire effettivamente ciò che è accaduto ma l'unica cosa certa è il furto ai danni del calciatore della Nazionale Italiana.