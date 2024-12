Verona vicino alla cessione a un fondo texano: nel progetto c’è anche la ricostruzione del Bentegodi

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Verona è vicino alla cessione del club agli americani di Presidio Investors. La trattativa col fondo texano va avanti spedita e si starebbe per chiudere su una cifra definitiva tra i 72 e i 75 milioni di euro netti più bonus, con la volontà comune di firmare e ufficializzare il tutto entro Natale. Questo secondo quanto rivelato da Sky Sport che ha sottolineato i dettagli di questo affare. L'idea iniziale sarebbe quella di rifare totalmente lo stadio Bentegodi, casa dell'Hellas, non con un semplice restyling, ma demolendo l'impianto esistente e costruirne uno nuovo sugli stessi terreni.

Inizialmente il presidente Setti, così come il direttore generale Gioè e l'attuale direttore sportivo Sean Sogliano dovrebbero rimanere ai propri posti. Chi succederà l'attuale patron è ancora incerto ma pare che la regia di questa operazione sia tutta dell'avvocato internazionalista Francesca Petriccione. Un nuovo inizio dunque per il Verona che si appesta ad aprire un nuovo capitolo della propria storia calcistica. Dopo le ultime due miracolose salvezze in Serie A, il club scaligero apre le porte a una nuova proprietà che potrebbe rilanciare ulteriormente le ambizioni di questo Verona.

L'attuale stadio Bentegodi, casa del Verona.

Cosa prevede l'accordo con Presidio Investors

Secondo le previsione del fondo americano dunque il management sarà basato anche, in parte, da una componente tedesca. Non sono chiari ancora i ruoli in questo momento, ma il gong alla campanella per segnare la cessione definitiva del Verona ai Presidio sembra essere davvero vicina. Il fondo texano ha sede ad Austin, ed opera principalmente nei settori entertainment e nuove tecnologie. Il suo intento è quello di lanciarsi con decisione in questa nuova avventura nel calcio italiano che aumenterebbe così ancora le proprietà straniere nella nostra Serie A.

E così, se da un lato le le cose non stanno per niente bene per quanto riguarda i ragazzi allenati da Zanetti – appeso a un filo e in odore di esonero – ancora rilegati nei bassifondi della classifica di Serie A specie dopo la sconfitta subita anche a Cagliari e dopo una settimana intera di ritiro con la sfida di domenica prossima contro l’Empoli che sembra già da ultima spiaggia, avanza senza intoppi la negoziazione per la cessione del club agli americani di Presidio Investors pronti a prendere le redini dell'Hellas sperando nell'ennesima miracolosa salvezza.