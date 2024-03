Verona-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Verona-Milan è il match valido per la 29^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Baroni e quella di Pioli si giocherà oggi, domenica 17 marzo, alle ore 15:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Verona-Milan è il match valido per la 29^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Marco Baroni e quella di Stefano Pioli si giocherà oggi, domenica 17 marzo, alle ore 15:00 allo stadio Bentegodi. I veneti arrivano a questa sfida dopo aver battuto il Lecce al Via del Mare al termine di un autentico spareggio salvezza. I rossoneri invece sfideranno l'Hellas dopo il giovedì di Europa League a Praga e la vittoria in campionato nell'ultimo turno contro l'Empoli che ha consentito al Milan di consolidare il suo secondo posto in classifica davanti alla Juventus.

Contro il Verona i rossoneri dovranno fare massima attenzione agli scaligeri che hanno vinto gli ultimi due incontri di campionato, scontri salvezza contro Sassuolo e Lecce. Il Milan invece, che in Europa League dovrà affrontare la Roma nei quarti, vorrà dare seguito all'ultima trasferta vincente in casa della Lazio. Pioli dovrebbe schierare dal primo minuto sia Leao che Giroud in attacco mentre Baroni punta su Noslin in attacco. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Verona-Milan

Dove: Stadio Bentegodi, Verona

Quando: domenica 17 marzo 2024

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 29ª giornata

Dove vedere Verona-Milan in diretta TV

Verona-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per farlo tutti gli abbonati potranno scaricare l'app presente su smart tv e collegarsi alla finestra dedicata all'evento accedendo con le proprie credenziali. Per gli abbonati a Sky con abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche sulla tv satellitare al canale 214. Telecronaca a cura di Ricky Buscaglia col commento tecnico di Dario Marcolin.

Verona-Milan, dove vederla in streaming

La sfida tra Verona e Milan sarà disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo caso gli abbonati potranno accedere al sito tramite collegamento alla rete o scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet facendo entrando sempre con le proprie credenziali.

Serie A, le probabili formazioni di Verona-Milan

Il Verona dovrebbe affidarsi a Noslin in attacco supportato da Suslov e Lazovic. Baroni poi affiderà la mediana al solito Folorunsho nel 4-3-2-1 di partenza.

Nel Milan invece Pioli dovrebbe puntare sul consolidato modulo 4-2-3-1. In questo caso da valutare le condizioni di Maignan (Sportiello in preallarme) in porta. Davanti Leao e Giroud titolari in attacco.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.