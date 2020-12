Hellas Verona-Inter è una delle gare più interessanti della giornata numero 14 della Serie A 2020/2021. La gara tra i gialloblù di Ivan Juric e i nerazzurri di Antonio Conte si gioca mercoledì 23 dicembre 2020 allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona con calcio d'inizio fissato per le ore 18.30. Gli scaligeri si stanno confermando ai livelli dello scorso anno nonostante abbiano cambiato molto la scorsa estate: dopo il pareggio per 1-1 a Firenze l'Hellas ospiterà i nerazzurri che inseguono il Milan capolista ad un solo punto di distanza. La squadra di Conte dopo la vittoria in casa con lo Spezia vuole i 3 punti anche nell'ultima gara del 2020. Lo scorso anno il Verona fermò l'Inter sul 2-2 nella gara di ritorno, dopo la vittoria all'ultimo respiro dell'andata firmata da Barella, e fu una gara molto insidiosa per Lukaku e compagni.

Verona-Inter, dove vederla in TV

L'incontro verrà trasmesso in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Calcio HD (canale 251). Prima e dopo la gara ci saranno le solite interviste con i protagonisti e gli approfondimenti dallo studi di Sky Calcio Show.

La diretta streaming di Verona-Inter

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 17:00. Si può vedere la partita di Verona anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.