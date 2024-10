Vergognosi insulti razzisti a Yamal al Bernabeu durante il Clasico: il Real Madrid apre un’indagine

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La notte trionfale del Barcellona in casa del Real Madrid è stata macchiata da vergognosi insulti razzisti nei confronti di Lamine Yamal. L'attaccante spagnolo, autentico protagonista del Clasico con il gol del momentaneo 0-3, è stato bersagliato da una parte del pubblico del Bernabeu. "Fot***o ne**o" o anche “vendi fazzoletti ai semafori” sono stati sentiti dal settore dello stadio dove il calciatore stava festeggiando il gol appena realizzato. Un video che circola in questo momento sui social ha immortalato quel momento diventando a tutti gli effetti una prova ufficiale.

Proprio dopo quel filmato infatti il Real Madrid, attraverso un comunicato, ha fatto sapere tutto il suo disappunto per quanto accaduto. "Il Real Madrid condanna fermamente qualsiasi tipo di comportamento che implichi razzismo, xenofobia o violenza nel calcio e nello sport e si rammarica profondamente degli insulti che alcuni tifosi hanno pronunciato ieri sera in uno degli angoli dello stadio. Il club ha aperto un'indagine per individuare e identificare gli autori di questi insulti deplorevoli e spregevoli, al fine di adottare le relative misure disciplinari e giudiziarie".

Indagine in corso dunque da parte del Real per individuare i responsabili di quei vergognosi insulti. Mentre li ascoltava, Yamal aveva stampato sul viso un sorriso di circostanza, quasi a voler nascondere il disappunto per quanto stesse sentendo. Ennesimo episodio di razzismo in Spagna che però questa volta vede protagonista i tifosi del Real che in più occasioni hanno visto Vinicius vittima dello stesso problema. E anche per questo il Real, che si è sempre battuto per sconfiggere questa piaga social che si sta allargando anche nello sport, ha avviato questa procedura d'indagine.

I tifosi del Barcellona attendono pene esemplari per i responsabili

Insulti pesanti ricevuti da Yamal proprio nel momento in cui il calciatore si è voltato mostrando il suo nome stampato sulla maglietta del Barcellona. Sui social in tanti si sono scagliati contro, chiaramente, contro i tifosi responsabili di questi insulti augurandosi per loro pene severe da parte della Liga che potrebbe anche impedirgli di entrare in futuro negli stadi. Un po' come accaduto in stadi come il Mestalla, che ha portato alla chiusura parziale di una settore per tre partite oppure come il Metrpolitano dell'Atletico Madrid dove recentemente si sono sentiti commenti di questo tipo.