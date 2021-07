Le parole chiave sono due: mind games. Ovvero giochi mentali, intesi come trucchi con cui si cerca di condizionare pensiero ed azioni dell'avversario per acquisire un vantaggio. Dopo quanto fatto da Giorgio Chiellini nei confronti di Jordi Alba al momento del sorteggio che ha preceduto i rigori che hanno deciso Italia-Spagna, gli italiani sono ascesi a maestri del mentalismo applicato al calcio.

E poiché la vigilia della finale degli Europei che vedrà gli azzurri affrontare l'Inghilterra è ancora lunga, i tabloid Oltremanica si sono scatenati per cavalcare il tema dei ‘giochi mentali' degli italiani, ovviamente sperando a loro volta di rivoltare la frittata a loro vantaggio col racconto dei complotti denunciati dai nostri, in una battaglia di nervi all'ultimo veleno col fine ultimo di condizionare la direzione del match da parte dell'arbitro Kuipers.

Ecco dunque articoli indignati a corredo del pezzo dell'inviato della Gazzetta dello Sport in Inghilterra, pubblicato anche nella versione inglese, il cui titolo si presta ad essere ‘maneggiato' ad uso della polemica feroce da parte dei media d'Oltremanica: "Italia attenta, l'Inghilterra va in finale col favore del vento (politico)". Tanto è bastato al Daily Mail per partire a testa bassa contro i veleni provenienti dal Belpaese.

"I giochi mentali iniziano! Un quotidiano italiano ha fatto l'incredibile affermazione che all'Inghilterra è stato dato il rigore decisivo contro la Danimarca solo perché l'UEFA ha voluto ripagare il favore al primo ministro Boris Johnson per il suo ruolo nel fermare la Superlega", si legge nell'articolo del tabloid. Il riferimento è ad un presunto asse di ferro tra Alexander Ceferin ed il Premier inglese, per il suo ruolo avuto durante la crisi delle 48 ore successive all'annuncio della nascita della Superlega.

In quel frangente Johnson uscì allo scoperto dando una mazzata politica al progetto, quando disse che il governo avrebbe fatto "tutto il possibile" per impedire che andasse e a buon fine. Una sponda decisiva alla protesta durissima dell'opinione pubblica inglese, al punto da convincere i 6 club della Premier coinvolti nella Superlega a fare marcia indietro precipitosamente, facendo collassare in breve tempo l'intero progetto.

Un ‘favore' all'UEFA che adesso potrebbe essere ‘riscosso' dalla Nazionale di Southgate agli Europei, nell'interpretazione forzata che Oltremanica si fa di quanto arriva dall'Italia, un asse ovviamente negato a tutta forza e con sdegno da parte inglese. Il Daily Mail cita poi altri articoli dei nostri media che definiscono "inesistente" il rigore dato a Sterling, ritenuto invece sacrosanto da chi come Gary Lineker ha parlato di "due rigori, altro che uno". Siamo appena a venerdì, è lunga arrivare a domenica sera.