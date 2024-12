Varane in incognito allo stadio a tifare il suo Lens contro il PSG: “Non si può spiegare l’emozione”

video suggerito

Raphael Varane ha assistito in incognito alla partita di Coppa di Francia tra il suo Lens e il PSG. L'ex difensore di Como, Manchester United e Real Madrid si è mescolato tra i tifosi presenti allo stadio Bollaert-Delelis per tornare a vedere dal vivo, per la prima volta, il club dove è cresciuto e dove ha esordito in prima squadra nella stagione 2010/2011 prima del trasferimento in Spagna.

Questo il suo racconto sui suoi profili social della serata che ha passato allo stadio dove ha esordito: "Torniamo alla fonte… Non cercare di spiegarlo, non si può capire. Amo il calcio, le emozioni. Ecco di cosa si tratta".

Varane in incognito allo stadio a tifare il suo Lens contro il PSG

L'attuale dirigente del Como, che all'inizio della stagione era stato cartellinato dalla società lariana ma dopo una sola presenza l'ex stella di Real Madrid e nazionale francese è stato escluso dalla lista per la Serie A per un infortunio al ginocchio e il 25 settembre seguente ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato all'età di 31 anni,

Varane ieri è tornato nello stadio in cui aveva esordito nel 2010 e ha assistito alla partita della squadra giallorossa contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique come un tifoso, come da bambino. Onde evitare di creare caos nel suo settore si è nascosto bene dietro un cappello di lana e una sciarpa giallorossa, provando un'esperienza che non aveva mai vissuto prima.

La partita non è terminata con il risultato sperato da Varane, visto che il Lens è stato battuto ai rigori per 4-3 dal PSG, ma questo non ha spento l’entusiasmo dell'ex calciatore: Raphael ha condiviso sui social diversi scatti della serata e l'emozione per un momento che forse non aveva mai vissuto in precedenza.

La partita è finita 1-1 per le reti di Khusanov per i padroni di casa e di Gonçalo Ramos per i parigini: il PSG si è imposto per 4-3, con il contributo decisivo di Safonov, sostituto dell'infortunato Gigio Donnarumma. Nei sedicesimi di finale, il Paris se la vedrà con l'Espaly, una formazione di National 3, ovvero la quinta serie francese che equivale all'Eccellenza italiana.