Van der Sar torna in Olanda, non è più in pericolo di vita: dovrà restare in terapia intensiva Gli ultimi aggiornamenti su van der Sar: dopo una settimana è tornato in Olanda, ma dovrà restare ancora in terapia intensiva.

A cura di Ada Cotugno

Edwin van der Sar è tornato in Olanda: l'ex giocatore è stato trasferito in una clinica del suo Paese per continuare le cure dopo l'emorragia cerebrale che l'ha aveva costretto ad un ricovero d'urgenza in Croazia più di una settimana fa. Momenti terribili, che ormai appartengono soltanto al passato.

L'olandese è crollato a terra durante le vacanze a Spalato ed è stato trasferito in elicottero nell'ospedale più vicino per essere operato. Le condizioni critiche dei primi giorni hanno lasciato spazio a lenti miglioramenti e adesso l'ex giocatore può tornare più vicino a casa.

Ad aggiornare i tifosi sulle sue condizioni ci ha pensato l'Ajax, una delle squadre simbolo della sua carriera. Il club ha sottolineato che, dopo una settimana di cure ricevute in Croazia, van der Sar è stato rimpatriato ed è in cura nella terapia intensiva di un ospedale olandese: "La sua situazione rimane la stessa: stabile, in condizioni non pericolose per la vita".

L'ex giocatore sta migliorando lentamente, anche se dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti per capire i motivi dietro al suo improvviso malore. La famiglia, che fin qui ha comunicato con la stampa per dare aggiornamenti sul suo stato di salute, ha rilasciato un nuovo comunicato in cui ringrazia tutti per i messaggi ricevuti negli ultimi giorni e per la vicinanza dimostrata.

"Edwin deve rimanere nell'unità di terapia intensiva dove verrà studiato ulteriormente", hanno aggiunto in merito ai prossimi step da compiere. van der Sar adesso non è in pericolo di vita, ma dovrà restare ancora in terapia intensiva per recuperare al meglio prima di essere trasferito in un altro reparto.

L'ex giocatore aveva lasciato il suo ruolo da dirigente all'Ajax all'inizio di quest'anno dopo alcuni risultati deludenti e un ambiente che gli trasferiva forte stress e tensione mentale, portandolo a prendere questa dolorosa decisione.