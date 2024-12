Van de Streek fa cadere uno steward dopo aver tirato in porta: la palla spacca lo sgabello

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Antalyaspor vince la partita valida per il massimo campionato turco contro Kaiserispor e rilancia le sue ambizioni di classifica nonostante il cammino verso la vetta di Galatasaray e Fenerbahce che si danno già battaglia per il titolo. Una sfida vinta 2-0 che porta la firma anche di Sander van de Streek. L'attaccante olandese a 31 anni ha segnato il suo primo gol in campionato dopo 13 presenze. La rete che ha sbloccato la partita e che ha poi dato il via libera ai padroni di casa che hanno trovato successivamente il raddoppio grazie al gol di Soner Dikmen.

Ma non è stata l'unica cosa che ha contraddistinto la giornata dell'attaccante olandese che nella sua carriera ha anche vestito le maglie di Vitesse e Utrecht. Van der Streek infatti a inizio secondo tempo, e dopo aver realizzato la rete del vantaggio, è andato subito a caccia del raddoppio e della doppietta personale. L'olandese da sinistra si accentra sul destro trovando lo spazio giusto per calciare. La conclusione però finisce ben lontana dalla porta: la palla va infatti fuori con grande potenza centrando il pieno lo sgabello sul quale era seduto uno steward.

La scena diventa immediatamente virale. La palla raggiunge i piedi dello sgabello dove era seduto lo steward intento a osservare i tifosi dando le spalle al campo. La seduta va completamente in pezzi facendo cadere rovinosamente a terra l'uomo che però si rialza sorridente nonostante il colpo. Per sua fortuna, come si evince dalle immagini, prima ancora che la palla lo centrasse in pieno, lo steward aveva lanciato un rapido sguardo verso il campo osservando proprio il tiro di Van de Streek che lentamente lo stava raggiungendo.

Le parole di Van de Streek dopo aver saputo di quanto accaduto allo steward

In un certo senso si è dunque preparato a quella conclusione ma non ha potuto schivare la palla che con velocità e potenza ha centrato e distrutto i piedi del suo sgabello. Fortunatamente nulla di grave per lui che fin da subito si è mostrato sorridente. A fine partita Van de Streek, intervistato da Bein Sports, ha parlato anche di questo episodio rispondendo a precisa domanda del giornalista che gli chiedeva se si fosse accorto di quanto accaduto a inizio ripresa. "Mi dispiace. Non me ne ero accorto neanche io – ha sottolineato il giocatore mostrando un piccolo sorriso, concludendo -. Spero che ora stia bene."