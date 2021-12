Uno spogliarello per festeggiare il primo titolo della storia del New York City FC Il New York City FC ha battuto i Portland Timbers ai rigori e ha vinto la MLS Cup: l’allenatore Ronny Delia ha festeggiato con uno spogliarello, come aveva promesso il giorno del suo arrivo.

A cura di Vito Lamorte

Il New York City FC ha vinto la Major League Soccer 2021 per la prima volta nei suoi sei anni di storia dopo aver battuto ai calci di rigore i Portland Timbers per 4-2. Una gioia immensa per il club del City Football Group, che dopo il pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari è riuscito a imporsi dagli undici metri grazie alle prodezze del portiere Sean Johnson e alla rete decisiva di Alexander Callen.

Le luci della ribalta, però, dopo il fischio finale sono tutte per l'allenatore Ronny Delia: l'ex manager dei Celtic di Glasgow è scoppiato in lacrime dopo l'ultimo rigore realizzato prima di festeggiare ma nel corso dei festeggiamenti ha mantentuo la promessa fatta il giorno della sua presentazione ed è rimasto in mutande in campo.

All'inizio della stagione 2020, la sua prima da capo allenatore del New York City FC, il tecnico norvegese aveva promesso che avrebbe festeggiato rimanendo in mutande se avesse portato un trofeo nella parte azzurra della Grande Mela. L'occasione si è presentata un anno e mezzo dopo e durante le celebrazioni al Providence Park prima si è tolto la maglia, poi i pantaloni e, dopo aver effettuato qualche flessione, ha alzato la coppa al cielo tra le risate dei suoi calciatori e dei presenti.

L'aveva promessa e lo ha fatto. Si è confermato un uomo di parola Ronny Deila, che è riuscito a portare i New York City FC sul trono degli Stati Uniti

Deila un po' si è pentito delle sue dichiarazioni fatte quando è arrivato ma ha promesso di rifarlo in caso di nuove vittorie: "Bisogna festeggiare le vittorie e oggi è stata una grande vittoria. Forse ho esagerato quando sono stato assunto qui, ma non me ne pento. È stato un grande momento e lo rifarò se continueremo a vincere trofei".