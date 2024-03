Un’intera squadra si toglie le giacche per proteggere i bambini dal diluvio: non è solo calcio Prima della partita di MLS tra New York Red Bulls e Inter Miami si scatena il diluvio e un’intera squadra si toglie le giacche per proteggere i bambini dalla pioggia torrenziale: un gesto molto bello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Bellissimo gesto dei calciatori del New York Red Bulls prima della partita di MLS contro l'Inter Miami: le squadre sono entrate in campo sotto diluvio e mentre stavano svolgendo tutto il cerimoniale pre-gara hanno dato le loro giacche ai bambini che li accompagnavano per ripararli dalla pioggia torrenziale.

Il primo a farlo è stato Dante Vanzier, che si è tolto il giubbotto impermeabile e lo ha messo sulle spalle del bimbo davanti a lui: subito dopo l'ha fatto Lewis Morgan e a seguire tutti i compagni di squadra. I bambini hanno apprezzato molto il gesto dei loro idoli e, come mostra il video pubblicato dal club, le loro facce lo dimostrano.

Quando entrambe le squadre, accompagnate dalle piccole mascotte, sono scese in campo per il calcio d'inizio dal cielo cadeva una pioggia fortissima e i bambini erano evidentemente infreddoliti. A quel punto Vanzeir ha preso l'iniziativa e si è tolto la giacca pre-match della sua squadra poggiandola sulle spalle del ragazzino davanti a lui. Piano piano anche i suoi compagni hanno iniziato a fare lo stesso e la scena è diventata subito virale sui social.

Ci sono stati altri episodi simili ma non è scontato vedere questi comportamenti, per questo vanno sottolineati ed elogiati: un gesto come questo vale più di ogni altra cosa e non può che essere formativo anche per i ragazzini protagonisti.

Dante Vanzeir è stato protagonista anche in campo, visto che con quattro assist ha guidato i New York Red Bulls alla vittoria contro l'Inter Miami orfana di Lionel Messi. Una vittoria per 4-0 che non ha lasciato scampo alla squadra di Martino, agganciata al secondo posto proprio dai NYRB

Dopo il fischio finale Vanzeir non è stato votato come migliore in campo perché quel riconoscimento è andato a Lewis Morgan, che ha realizzato tre dei quattro assist confezionati dall'ex Union Saint-Gilloise, ma il suo gesto prima della gara. vale molto più di un premio MVP.