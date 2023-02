Una maglia da calcio al Festival di Sanremo, è quella di Ciaramitaro: non gioca da sei anni La maglia di Maurizio Ciaramitaro è stata sventolata al Teatro Ariston di Sanremo durante il 73° Festival della canzione italiana. Nel corso dell’esibizione di Peppino Di Capri è spuntata la curiosa casacca dell’ex giocatore che ha lasciato il calcio nel 2017.

A cura di Fabrizio Rinelli

La quarta serata della 73^ edizione del Festival di Sanremo promette sorprese. Grande attesa per gli inediti proposti dai cantanti in gara, dagli ospiti e da quella che poi sarà la classifica finale annunciata da Amadeus. Tra un cantante e l'altro, sul palco dell'Ariston è poi salito un gigante della musica italiana come Peppino Di Capri. L'artista campano ha ricevuto un'autentica standing ovation durante la sua esibizione e qualcuno in platea ha perso completamente il controllo. Entusiasmo alle stelle che ha visto uno degli spettatori presenti in teatro esibire anche la maglia di una squadra di calcio.

Non una di Napoli, Milan, Inter o Juventus come nel più classico dei casi, ma bensì quella del Trapani. La casacca granata del club siciliano viene sventolata con fierezza, evidentemente da un tifoso trapanese, proprio durante l'esibizione di Di Capri. La curiosità più grande riguarda il fatto che si trattasse della maglietta di Maurizio Ciaramitaro, ex centrocampista che proprio con il Trapani ha giocato dal 2013 al 2017 chiudendo proprio con i siciliani la propria carriera. Nessun apparente motivo ci sarebbe dunque dietro la decisione di questo tifoso di presentarsi all'Ariston munito della maglietta di un giocatore che ha ormai appeso le scarpette al chiodo 6 anni fa.

La maglietta in bella mostra all’Ariston.

Maurizio Ciaramitaro vanta comunque una buona carriera. Nato a Palermo nel 1982, il giocatore è cresciuto proprio nel settore giovanile dei rosanero per poi vivere altre esperienze calcistiche tra Avellino, Livorno, Cesena, Parma Chievo, Salernitana, Bellinzona, Modena e Vicenza prima di concludere poi la sua carriera al Trapani dove vivrà un'esperienza importante per nel suo percorso calcistico.

Ciaramitaro diventerà poi una bandiera di quel Trapani tanto da esserne anche il capitano vivendo anche l'emozione di sfiorare la promozione in Serie A nella stagione 2015/2016 perdendo i playoff contro il Pescara. La sua maglietta sventolata all'Ariston questa sera ha scatenato migliaia di tifosi che si sono esaltati nel vedere i colori granata del club siciliano – oggi in Serie D – sventolare durante un appuntamento così importante, in mondovisione, come il Festival di Sanremo.