Una donna contende a un bambino la maglietta lanciata da Bouzat: sugli spalti scoppia il caos Dopo Velez-Lanus valida per il campionato di massima serie argentino, Bouzat, centrocampista dei padroni di casa, lancia la sua maglietta ai tifosi. L’afferra un bambino, ma una donna gliela strappa e se la tiene con sé dando il via a una scena a dir poco imbarazzante sugli spalti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La sfida tra Velez e Lanus è appena terminata. La partita valida per il campionato di massima serie argentina è finita con il punteggio di 0-0. Agustín Bouzat, centrocampista della squadra padrone di casa aveva appena terminato di parlare ai giornalisti nelle classiche interviste post gara. Il giocatore così, prima di andare negli spogliatoio quando è sceso dalle scale verso il tunnel, si è tolto la maglia e l'ha lanciata sugli spalti dello stadio José Amalfitani. Ciò che l'ex Boca non immaginava è che da quel momento sarebbe iniziata una vera guerra.

Un bambino ha infatti afferrato la maglietta di Bouzat ma contemporaneamente una donna che si trovava a pochi centimetri da lui ha afferrato anch'essa l'altra estremità. A quel punto è iniziato un assurdo tiro alla fune, vinto dalla signora, che si è seduta accanto alla sua compagna di posto non voler assolutamente ascoltare le ragioni del ragazzino, che è poi scoppiato in lacrime per la frustrazione. Il tutto, sotto gli occhi attoniti di decine di tifosi che ancora erano nello stadio e assistevano a quella scena a dir poco imbarazzante.

Vedere in bimbo in lacrime a caccia della maglietta del proprio idolo non ha intenerito la donna che è rimasta ferma sulle sue convinzione anche dopo che due agenti della sicurezza avevano tentato di mediare, ma senza successo. Nonostante la richiesta del ragazzo la donna non ha lasciato andare la maglietta del centrocampista. “No, perché l’ho chiesto io , ha ribattuto, secondo quanto riporta ESPN, tra le lacrime del giovane tifoso. E questo ha aumentato il clamore attorno alla donna tanto da scatenare la rabbia di un'altra tifosa presente allo stadio.

La foto di Bouzat che pubblica lo scatto del bambino con la sua maglietta tra le mani

"Dovresti vergognarti! – ha detto alla donna che custodiva la maglia di Bouzat –. L'ha data al ragazzo! L'ha data al bambino!. Sta piangendo”, ha attaccato. "Per favore dammela" ha chiesto ancora il bambino unendo le mani come se la stesse supplicando. Sempre più tifosi si sono così avvicinati per convincere la donna a cedere finché questa non ha potuto far altro che dare la maglietta al bambino. Bouzat, dopo aver saputo di quanto accaduto, ha poi pubblicato sul suo account Instragram la foto del ragazzo che stringeva tra le mani la sua maglietta.