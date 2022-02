“Una banda di scarsi”: Immobile è una furia quando lascia il campo in Milan-Lazio Infuriato Ciro Immobile all’uscita dal campo per infortunio nel quarto di finale di Coppa Italia Milan-Lazio. Al momento della sostituzione l’attaccante biancoceleste si è sfogato platealmente per quanto accaduto sul terreno di gioco.

A cura di Michele Mazzeo

Serata da dimenticare per Ciro Immobile e la sua Lazio che viene travolta per 4-0 dal Milan a San Siro nei quarti di finale della Coppa Italia e viene quindi eliminata dalla competizione. Il bomber biancoceleste, rimasto a secco, è stato anche costretto a lasciare anticipatamente il campo per un infortunio rimediato in un duro scontro con il difensore rossonero Kalulu. Al momento della sostituzione l'attaccante campano è apparso molto infuriato sia per la decisione presa dall'arbitro di non sanzionare l'intervento del giovane centrale dei padroni di casa e sia per l'andamento della gara che, con il risultato sul 3-0 in favore del Milan, era ormai segnata.

Uscendo dal campo Ciro Immobile ha urlato "Una banda di scarsi", parole sentitesi nitidamente sia da chi guardava il match in TV da casa sia da chi era allo stadio. Non è chiaro se il suo sfogo fosse rivolto alla squadra arbitrale, rea di non aver ravvisato l'intervento falloso di Kalulu nel contatto in cui si è fatto male, oppure alla propria squadra apparsa questa sera del tutto inerme di fronte ad un Milan straripante che da lì a poco con la rete di Franck Kessié avrebbe addirittura calato il poker.

Passata la rabbia per questa serata storta in casa Lazio bisognerà ora valutare l'entità dell'infortunio rimediato da Ciro Immobile. La caviglia destra del centravanti preoccupa e nelle prossime ore verrà sottoposta ad accertamenti medici. Oltre a Maurizio Sarri ad essere preoccupato per l'uscita dal campo anticipata dell'attaccante biancoceleste è sembrato essere anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, presente sugli spalti a San Siro, che conta su di lui per gli ormai imminenti spareggi di qualificazione al prossimo Mondiale.