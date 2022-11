Un tifoso saudita interrompe la trasmissione in Corea del Sud: la scena più surreale dei Mondiali Curiosa scena in occasione dell’inaspettata vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina, con un’intervista che è stata interrotta da un tifoso scatenato.

A cura di Marco Beltrami

In Arabia Saudita tantissimi tifosi sono ancora increduli di quanto fatto dai calciatori della propria rappresentativa. Un'esordio ai Mondiali indimenticabile per i biancoverdi che da super sfavoriti hanno battuto l'Argentina, una delle big di Qatar 2022. Un'impresa che ha portato il re arabo, a proclamare un giorno di festa nazionale per celebrare questo eccezionale risultato. L'entusiasmo è incontenibile, anche a giudicare da quanto fatto dai sostenitori arabi.

Sul web e sui social hanno fatto capolino tantissimi video relativi ai festeggiamenti dei sostenitori dell'Arabia Saudita. Festa grande, ma anche sfottò come quelli a cui è stato sottoposto anche l'argentino d'Arabia, Ever Banega all'interno dello spogliatoio della sua squadra. Non sono mancati anche fuori programma, come quello andato in scena in diretta TV poco dopo il fischio finale: una scena che ha mandato in visibilio il popolo saudita e, fatto arrabbiare i sostenitori argentini sotto shock come i calciatori.

Tutto si è verificato in occasione di un collegamento con un inviato presente nell'impianto che ha ospitato Argentina-Iran per MBC TV, canale televisivo sudcoreano, proprietà di Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). Mentre l'addetto ai lavori, provava a raccontare le sensazioni del post-partita, ecco fare irruzione un gruppo di tifosi biancoverdi letteralmente scatenati. È iniziato così un particolare siparietto con i sostenitori ancora pazzi di gioia per l'incredibile vittoria, che hanno chiesto al cronista: "Dov'è Messi?".

Una domanda provocatoria a sottolineare ancora una volta la vittoria, ripetuta con un mantra, con tanto di gesti di ricerca a corredo. Il tifoso ha anche provato a sollevare la camicia dell'inviato, che non si è scomposto, alla ricerca del campione dell'Argentina. Una scena molto particolare che è diventata in poche ore virale, facendo il giro del web. D'altronde si tratta di una situazione surreale: vedere un sudcoreano e un arabo festeggiare ai Mondiali è quantomeno inedito.

Una situazione tutto sommato simpatica che non ha niente a che fare con altri episodi che non sono sfuggiti alle telecamere, e sono stati di ben altra natura. Sugli spalti per esempio ci sono stati anche momenti di tensione, quando alcuni tifosi dell'Arabia Saudita hanno deciso probabilmente di vendicarsi su quelli avversari.

Dopo gli sfottò con una sostenitrice argentina, ecco che un sostenitore arabo ha iniziato a fare il gesto del due, sottolineando il successo anche con modi veementi. L'intervento di altri presenti ha impedito che la situazione degenerasse portando via i sudamericani. Bisogna saper perdere, ma qualche volta anche vincere.