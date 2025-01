video suggerito

Un tifoso salta la scuola per andare in trasferta ma viene scoperto in TV: arriva una lettera a casa Un tifoso del Newcastle salta la scuola per andare in trasferta con i Magpies ma viene scoperto in TV: l’incredibile, e sfortunata, storia di Sammy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un giovane tifoso del Newcastle United si è ritrovato al centro di una situazione incredibile, e divertente, dopo essere stato scoperto mentre festeggiava la vittoria della sua squadra contro l'Arsenal durante la semifinale di andata della Carabao Cup. Nulla di strano nella gioia, ma pare che Sammy avesse saltato la scuola per recarsi in trasferta a tifare i Magpies all'Emirates Stadium di Londra.

La sua esultanza è stata trasmessa in diretta televisiva e così la giustificazione apportata alla sua assenza non è stata ritenuta valida dalla sua scuola. Questo, però, non ha cambiato la gioia del giovane supporter del Newcastle, che vede più vicina la finale del torneo nazionale dopo il primo trionfo in trasferta grazie alla prestazione eccezionale di Alexander Isak.

Un tifoso del Newcastle salta la scuola per andare in trasferta ma viene scoperto in TV

La pagina Facebook di Away Day Tours ha mostrato l'immagine di Sammy che esultava per il successo del Newcastle accompagnata da una frase divertente: "Questo ragazzo è stato immortalato in diretta TV ieri sera mentre festeggiava la vittoria del Newcastle sull'Arsenal. Ha saltato la scuola quel giorno, il che ha portato a un'email alla sua famiglia riguardo alla sua assenza—anche se dubito che sia troppo deluso. Dopotutto, doveva essere una lezione di geografia!".

Incluso nel post c'era lo screenshot di un'email inviata dalla scuola ai genitori di Sammy che afferma: "Gentili genitori, vi informiamo che l'assenza di Sammy per martedì 7 gennaio 2025 sarà ora classificata come non autorizzata a causa della copertura mediatica che lo mostrava ad una partita di calcio a Londra. Non esitate a contattarci se desiderate discutere ulteriormente questo argomento".

Il riferimento "alla lezione di geografia" ha aggiunto pepe a questo piccolo incidente e ora i tifosi del Newcastle si sono uniti per sostenere Sammy e la sua scelta di assistere alla partita. In Inghilterra, e in altri paesi, le assenze non giustificate da malattie, visite mediche o altre ragioni importanti possono essere sanzionate con delle multe ai genitori.

Per il giovane tifoso questa esperienza diventerà senza dubbio un aneddoto prezioso per la famiglia, soprattutto perché lo ha portato a tralasciare per un giorno i suoi impegni scolastici per un giorno.

Il Newcastle United sogna di porre fine all'astinenza di trofei che dura da 55 anni ma prima dovrà avere la meglio dell'Arsenal anche nella semifinale di ritorno, mercoledì 5 febbraio, a St James' Park.