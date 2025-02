Un tifoso dell’Eintracht cade dagli spalti e sfiora la tragedia: ci sono due feriti gravi

video suggerito

La vittoria dell'Eintracht nell'ultima partita di campionato rischiava di essere macchiata da una grande tragedia. Durante la partita un tifoso è caduto dalla tribuna facendo un volo di diversi metri: nell'impatto ha travolto altri quattro spettatori che erano seduti nel settore più in basso, causando danni piuttosto gravi a due di loro. È stata una situazione surreale che ha tenuti tutti con il fiato sospeso e che in realtà non è stata ancora risolta, dato che i feriti sono in ospedali in condizioni serie.

L'uomo è precipitato dalla tribuna Nordwestkurve dello stadio, dove generalmente siedono gli ultras. È stato un incidente scioccante e che avrebbe potuto avere guai seri, ma per fortuna l'intervento dei paramedici e la corsa in ospedale hanno evitato che potesse accadere di peggio proprio sotto gli occhi del pubblico che ha osservato da vicino l'episodio. Subito dopo la partita il club ha rilasciato un comunicato ufficiale per spiegare ciò che era successo, mostrando grande vicinanza ai tifosi feriti.

Il tifoso cade dalla tribuna, due feriti gravi

È davvero surreale ciò che è successo al tifoso dell'Eintracht che durante la partita ha fatto un volo di diversi metri dalla tribuna centrale dello stadio. I media tedeschi non hanno ricostruito l'esatta dinamica e non ci sono video dell'accaduto, ma secondo le testimonianze l'uomo è precipitato dal suo settore schiantandosi su alcune persone che hanno avuto la peggio: la sua caduta è stata "attutita" dalle persone che erano sfortunatamente sotto di lui e che sono rimaste ferite gravemente, tanto da essere portate in ospedale in condizioni preoccupanti.

Oltre a loro altri due spettatori sono stati travolti dal tifoso caduto, ma per fortuna non hanno riportato danni seri e sono stati curati dai paramedici all'interno dello stadio. Il club tedesco ha mostrato immediata vicinanza pubblicando un post sui social dopo la fine della partita: "Quando una persona è caduta dal livello intermedio a quello inferiore, due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale, mentre altre due hanno riportato ferite lievi. Vorremmo augurare a tutti una pronta guarigione!".