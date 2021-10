Un super computer anticipa la classifica finale della Premier: l’esito a sorpresa lascia molti dubbi Dopo la sosta per le Nazionali ritornano i vari campionati tra cui la Premier League il cui esito finale è stato predetto da un super cervellone elettronico. Con risultati decisamente a sorpresa, ma anche destando più di una semplice perplessità sul pronostico e con calcoli che lasciano dubbi mettendo la classifica finale e quella attuale a confronto.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo la pausa per le nazionali, si riparte nel fine settimana con i vari campionati tra cui la Premier Leaghe che apre i battenti con la sfida Watford-Liverpool di sabato 16 ottobre alle 13:30 per l'ottava giornata di campionato. In classifica a guidare le fila è il Chelsea campione d'Europa in carica, con 16 punti, davanti al Liverpool (15 punti) e al quartetto a 14 punti formato dalle due squadre di Manchester, Everton e Brighton. Ma un supercomputer ha pronosticato l'esito finale della stagione, con una serie di risultati a sorpresa e alcuni calcoli che hanno destato però più di un semplice dubbio.

Algoritmi, statistiche, percentuali e tutto ciò che serve per dare la possibilità al classico ‘cervellone' elettronico di quantificare i dati a disposizione e trasformarli in un pronostico. É quanto è stato elaborato durante l'ultima pausa per le Nazionali in Inghilterra dove si sono inseriti tutti gli elementi dell'attuale classifica e risultati di Premier League in un super computer. Che, alla fine, ha prodotto il proprio verdetto: a sorpresa ma con diverse lacune. Ma andiamo per ordine.

Secondo il mega pc, a vincere la Premier 2021/2022 sarà il Chelsea di Tuchel e Lukaku già in vetta alla classifica in questo momento, detronizzando il City di Guardiola che si aggiudicherà il terzo posto. Secondo nella classifica virtuale, il Liverpool. Dunque, il podio non cambierà rispetto alla situazione presente ma le sorprese arrivano soprattutto in zona Champions League. All'appello mancano tante ‘grandi' tra cui il Tottenham e l'Arsenal ma soprattutto il Manchester United di Cristiano Ronaldo che non riuscirà ad aggiudicarsi nemmeno il quarto posto.

In Zona Europa ci finirà il piccolo Brentford, oggi 7° in classifica, che è stato promosso in Premier League alla fine della scorsa stagione e che concluderà la propria stagione con una conquista epocale: il 4° posto (e Champions League) scalzando proprio i Diavoli Rossi di Cr7, quinti. Sesto posto per l'Everton e ottavo per il Brighton. Deluderà anche il Newcastle dei ricchi principi arabi, salvandosi in extremis al 17° posto mentre il Tottenham di Nuno Espirito Santo deluderà chiudendo 12° davanti all'Arsenal 13°.

Fin qui, il pronostico nudo e crudo ma ci sono degli elementi all'interno della predizione del supercomputer che lasciano più che perplessi, ad esempio quando si analizza l'eventuale stagione del Chelsea. I Blues vengono dati vincenti a 99 punti, con una sola partita persa in tutta la Premier e con 4 gol subiti in totale. Difficile, se non quasi impossibile, visto che la squadra di Tuchel dopo 7 gare pur dominando la scena di gol ne ha già subiti 3 e ha già perso (contro il City), giocandosi, dunque, l'eventuale "jolly" del pronostico.

Non solo, altre piccole incongruenze arrivano anche attorno alla sorpresa del momento, il Brentford che le sue tre vittorie attuali le ha costruite contro due piccole (Wolves e West Ham) sfruttando anche il ko di agosto rifilato all'Arsenal. Difficile pensare che questo cammino possa garantire un approdo in Champions League ai danni di uno United che al momento è avanti di 2 punti ma che, secondo le previsioni del pc, dovrebbe chiudere a 70.

In pratica il pc prevede che l'impatto di Cristiano Ronaldo non dia i risultati tanto attesi riportando in auge lo United. I Red Devils nelle restanti 31 gare, infatti, dovrebbero perdere la bellezza di 17 punti sui 93 disponibili, conquistandone solo 56 e concludendo a 70, ben 4 in meno rispetto al Brentford che da qui a fine stagione perderà le stesse gare dello United (6) ma conquisterà più vittorie (21). Ai posteri l'ardua sentenza ma qualcosa di concreto si saprà già dal prossimo weekend: il calendario di Premier ha voluto incrociare all'8° turno i destini dei possibili campioni del Chelsea, con la rivelazione da computer del Brentford sabato 16 ottobre. Data dopo la quale si potrà capire ancor meglio la credibilità del pronostico virtuale.