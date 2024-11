video suggerito

Un medico della pelle fa causa a Cristiano Ronaldo: vuole 50mila euro per botox e filler non pagati Il caso ha suscitato clamore considerati i guadagni milionari di CR7: secondo il medico non avrebbe onorato parcelle per circa 50 mila euro. Fa riferimento a prestazioni fornite i al giocatore, “a persone della sua famiglia e ad altre che appartengono al suo entourage”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il dottor Roshan Ravindran ha fatto causa a Cristiano Ronaldo per parcelle non pagate: sostiene che il campione portoghese sia suo debitore per non aver onorato trattamenti estetici compiuti nella sua clinica nel Cheshire, che risalgono al periodo in cui era al Manchester United. Nel 2021 e nel 2022 CR7 avrebbe si sarebbe avvalso della professionalità del dermatologo ma avrebbe ‘dimenticato' di saldare il conto.

Il medico chiede circa 50 mila euro per prestazioni non pagate

A quanto ammonta la cifra? Quarantamila sterline, 48 mila e rotti in euro. Possibile che CR7, straricco per i guadagni milionari e il patrimonio che si ritrova, sia inciampato in una situazione di questo tipo? Tra le specializzazioni del medico, oltre alla cura della pelle, ce ne sono anche delle altre molto gettonate quali terapie estetiche per avere un aspetto sempre ben curato, fresco, giovane: ovvero, botox e filler, lifting alle sopracciglia. Nella citazione legale fatta contro il calciatore 39enne dell'Al-Nassr non è chiaro se sia inclusa anche la compagna, Georgina Rodriguez, ma c'è un passaggio tra gli aspetti della vicenda che si presta a differenti interpretazioni: fa riferimento a servizi forniti al giocatore, "a persone della sua famiglia e ad altre che appartengono al suo entourage".

La stampa britannica ha provato anche a chiedere maggiori delucidazioni a Rosh (è il nomignolo con il quale è conosciuto nell'ambiente il dottore) ma ha preferito non spingersi oltre, conservando il riserbo opportuno in situazioni del genere, quando in corso c'è un'istanza giudiziaria, e per il ruolo che ricopre. S'è limitato a dire: "Sono un professionista e non parlo dei miei pazienti. Inoltre, c'è una quesitone legale in atto".

Il dottore Rosh specialista apprezzato per "trattamenti di prima classe"

Fin qui le sue parole. Qualcosa in più scaturisce da quelle che i tabloid definiscono come persone a lui molto vicine, che ne hanno descritto la fama raccontando quanto sia stimato e prediletto da persone molto in vista, sia del mondo della politica sia dello sport o addirittura da parte di star di Hollywood. "Il dottor Rosh – ha rivelato la fonte che ha mantenuto l'anonimato – è molto rispettato. Per la bravura e la discrezione che lo contraddistinguono, a lui si rivolgono personaggi di un certo rilievo quali politici, reali, star dello sport oppure del mondo del cinema internazionale".

L'attività del dottore Rosh è altamente qualificata e si articola tra le cliniche di Manchester e Londra. "Quando si tratta di effettuare trattamenti estetici come il botox e i filler, lui è sicuramente la scelta migliore si possa fare". Non solo perché tecnicamente bravo ma anche per un altro motivo altrettanto fondamentale: "La sua clientela apprezza la discrezione assoluta e i trattamenti di prima classe".