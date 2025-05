video suggerito

Un ex giocatore mette in imbarazzo il presidente del PSG in diretta: "Posso avere il tuo numero?" In diretta sulla TV americana Micha Richards fa una battuta inaspettata al presidente del PSG che risponde un po' imbarazzato: nello studio tutti scoppiano a ridere.

A cura di Ada Cotugno

A Parigi si festeggia dopo la semifinale contro l'Arsenal: il PSG sfiderà l'Inter nella finale di Champions League, una grossa occasione per portare a casa la coppa per la prima volta dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco del 2020. Tutti fremono perché la posta in palio è altissima e il percorso dei parigini è stato stupefacente, una vera e propria prova di forza dopo l'addio di Mbappé che non ha diminuito la qualità di tutta la squadra. E il primo a essere orgoglioso di questo traguardo è Nasser Al-Khelaifi che spera di festeggiare ancora di più in Baviera il prossimo 31 maggio.

Il presidente del club è stato intercettato dagli inviati della CBS, gli ex giocatori Peter Schmeichel e Micah Richards, che hanno condotto l'intervista dal campo anche se alla fine prima dei saluti è calato un velo di imbarazzo per una richiesta che è stata fatta in diretta all'imprenditore qatariota che ha fatto ridere a crepapelle tutto lo studio televisivo.

Richards chiede il numero al presidente del PSG

Il traguardo raggiunto dal PSG è importantissimo e ora non resta che da giocare la finale contro l'Inter per provare a mettere le mani sulla coppa. Al-Khelaifi festeggia dopo la semifinale perché sa di poter scrivere la storia con la sua squadra dopo anni di tentativi che sono andati a vuoto: nessuno si aspettava di vedere il club così dopo l'addio di Mbappé, eppure i parigini sono una squadra forte con individualità importanti che escono fuori nei momenti decisivi. Per questo il numero uno è soddisfatto del lavoro messo in pratica: "Oggi abbiamo lottato non solo per il Paris Saint-Germain, ma per la Francia, per il campionato, per la Ligue 1, per i giovani talenti di Parigi. Manca ancora una partita, non abbiamo finito".

Poi però come al solito Richards fa prevalere il suo lato più simpatico e con una battuta mette in imbarazzo il presidente del PSG con una domanda inaspettata: "Thierry Henry ha il tuo numero, puoi darlo anche a me?". Tutti sono scoppiati a ridere ma il suo tentativo è andato a buon fine perché Al-Khelaifi ha acconsentito, anche se visibilmente in imbarazzo.