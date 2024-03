Un enorme incendio divampa vicino allo stadio del Southampton: partita di Championship a rischio rinvio Una enorme colonna di fumo e fiamme si è alzata nel pomeriggio nei pressi del St Mary’s Stadium, impianto di casa del Southampton. L’incendio non è stato domato a distanza di ore e la zona è stata interdetta a traffico e persone: a rischio la partita di Championship in programma questa sera alle 20:00 per motivi di sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Nel pomeriggio è divampato un enorme incendio nei pressi del St Mary's Stadium, casa del Southampton squadra di Championship inglese impegnata questa sera in una partita di campionato contro il Preston. Al momento a forte rischio rinvio visto l'imponente arrivo dei mezzi di soccorso per domare le fiamme e ristabilire l'ordine. Per la partita, in programma alle 20, alcuni tifosi avevano già iniziato a dirigersi nei dintorni dell'impianto.

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per spegnere un incendio vicino allo stadio del Southampton, sviluppatosi nel pomeriggio di mercoledì 6 marzo a poche ore dal match tra la casa di casa e il Preston. Enormi colonne di fumo sono rimaste a lungo visibili a chilometri di distanza dopo che l'inferno di fuoco era scoppiato in un magazzino in disuso pericolosamente vicino al St Mary's Stadium.

I servizi di emergenza hanno messo in atto un cordone di sicurezza mentre testimoni oculari hanno descritto di aver sentito "numerosi schiocchi" provenire dal luogo dell'incendio i cui danni dovranno essere stimati attentamente così come eventuali problemi che potrebbe causare per l'affluenza allo stadio da parte dei tifosi.

L'incendio è avvenuto precisamente nell'ex edificio Greenhams nella parte industriale sulla Marine Parade a pochissima distanza dallo stadio: i vigili del fuoco stanno lavorando disperatamente per spegnere le fiamme bel più breve tempo possibile, mentre il personale del magazzino, tutto in salvo, ha aiutato i pompieri rimuovendo pile di pallet dalle vicinanze dell'incendio, per evitare che le fiamme divampassero ulteriormente. I testimoni oculari hanno confermato l'entità enorme della parte in fiamme con parte dei muri perimetrali crollati, insieme al tetto della fabbrica.

Al momento sembra che non ci siano comunque vittime né intossicati. Gli alunni di una scuola nelle vicinanze sono stati allontanati senza problemi mentre il personale della fabbrica è riuscito ad evacuare l'edificio in tempo non appena sono iniziate le fiamme, attorno alle 13:00 come ha riportato una nota del servizio antincendio dell'Hampshire. "Alcune strade nelle vicinanze dell'incidente sono state chiuse" hanno fatto sapere le forze dell'ordine che hanno subito circondato e isolato la zona "e si consiglia alle persone di evitare la zona per consentire gli spostamenti dei veicoli di emergenza." Resta in sospeso la possibilità di disputare la gara di questa sera di Championship