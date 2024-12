Un dipendente del Milan mostra il trattamento ricevuto dalla curva dell’Atalanta: “Sputi a piacimento”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Serie A è iniziata con la vittoria dell'Inter sul Parma ma anche con il ko del Milan in trasferta sul campo dell'Atalanta. Una partita, quella del Gewiss Stadium, contrassegnata anche dalla furia di Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, che si è scagliato contro l'arbitro La Penna per via della decisione di non annullare il gol del vantaggio segnato da De Ketelaere in virtù di quella spinta su Theo Hernandez. Un post partita scandito dunque dalla tensione e dalle polemiche. Ma la sfida contro l'Atalanta si è distinta anche per un altro episodio successo poco prima del calcio d'inizio.

Il clima incandescente in vista di questa sfida importante ha infuocato l'ambiente, ma al Gewiss forse si è andati oltre. Come evidenzia un post di un dipendente del Milan sul proprio account Instragram. Simone Nobilini, che lavora per i rossoneri nell'ambito social, ha infatti pubblicato attraverso una story un'immagine di un giubbotto nero marchiato Milan completamente imbrattato da macchie di saliva. Stava registrando alcune riprese per i canali ufficiali del club posizionandosi sotto la curva dei tifosi bergamaschi ed è stato preso di mira.

Nel giro di 45 minuti la sua giacca è stata riempita di sputi provenienti dalla tifoseria nerazzurra, proprio come si evince dall'immagine pubblicata dallo stesso Nobilini sui proprio profilo Instagram. "Vi regalo una diapositiva ricca di civiltà: il mio giubbotto decorato con sputi a piacimento al termine del primo tempo di Atalanta-Milan speso a fare riprese sotto la curva nerazzurra" scrive il dipendente rossonero come testo da accompagnare all'immagine pubblicata denunciando di fatto cos'è accaduto in quei primi 45 minuti di gioco.

"Consiglio a chiunque pensi di fare al meglio il proprio lavoro per altri club europei o di Serie A di munirsi di mantella al Gewiss Stadium – sottolinea ancora Nobilini nel suo post -. A quanto pare anche ai lama è consentito presenziare a partite di calcio". Un post che arriva dunque al termine di una partita che ha vissuto un finale infuocato tra il gol di Lookman e le dichiarazioni infuocate di Fonseca post partita che hanno acceso il dibattito sulla conduzione arbitrale di La Penna. Insomma, di coda Atalanta-Milan ne ha lasciate eccome..