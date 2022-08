Un campione del mondo al Lecce: in arrivo Umtiti dal Barcellona, e non è l’unico colpo di mercato Il Lecce sta per chiudere due grandissimi colpi di mercato. Sono in arrivo dal Barcellona il difensore Umtiti e dal Borussia Dortmund il croato Pongracic.

A cura di Alessio Morra

Lo scorso maggio il Lecce è tornato in Serie A dopo due stagioni in B, al tecnico Baroni sono stati dati tantissimi calciatori. Pantaleo Corvino, navigatissimo uomo mercato, ha realizzato una sfilza di colpi di mercato, molti di questi hanno avuto già modo di esordire nella prima giornata di campionato, Ceesay ha fatto gol all'Inter. Ma si sa che sul finire il calciomercato riserva sempre grandi sorprese e il Lecce è pronto a realizzare altri due colpi, e uno di questo è veramente straordinario. Perché all'inizio della prossima settimana i giallorossi accoglieranno Samuel Umtiti difensore del Barcellona.

Cerca il rilancio dopo una serie di annate in chiaroscuro questo centrale classe 1993. Sembrava dovesse spaccare il mondo quando era giovane, ai tempi del Lione, e in effetti l'apice lo ha raggiunto perché nel 2018 da protagonista ha vinto i Mondiali con la Francia che giocò anche la finale e che con un colpo di testa decise la semifinale con il Belgio. Era già un calciatore del Barcellona, che però negli ultimi anni ha vissuto stagioni confuse e anche Umtiti è finito dentro il caos, giocando sempre meno.

Ma il suo valore non si discute, d'altronde il suo palmares parla da solo: nove trofei con i club più il Mondiale, con la nazionale in realtà non gioca da tre anni e ora chissà avrà una chance per tornare a vestire la maglia dei Blues.

Umtiti potrebbe non essere l'unico colpo da ‘Champions' del Lecce, perché è alla stretta finale pure la trattativa per Marin Pongracic, nazionale croato che lo scorso anno ha giocato con il Borussia Dortmund, con i giallo-neri ha disputato anche 5 partite in Champions League. Nel suo passato anche il Salisburgo, ha vinto tre trofei, e il Wolfsburg.