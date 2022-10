Umiliano gli avversari per 34-0 e chiedono scusa sui social: “Questo risultato non ci piace” Una partita di calcio giovanile in Spagna si è chiusa sul risultato di 34 a 0 e nelle ore successive si è aperto un dibattito molto forte, anche per l’uscita social del club vittorioso.

A cura di Vito Lamorte

Il percorso nelle giovanili delle squadre di calcio è un mix di passione, volontà e grande determinazione. Si parte sempre con buoni propositi per quanto riguarda la formazione dei ragazzi, sia dal punto di vista tecnico che strettamente educativo, ma poi si riduce spesso tutto ai risultati.

Ecco, proprio un roboante risultato è finito al centro di un dibattito molto controverso in Spagna lo scorso weekend. Una partita di calcio giovanile, che vedeva di fronte Gimnástica Segoviana CF e CD Carbonero, è diventato a dir poco famosa e dibattuta per il punteggio surreale di 34-0.

Un risultato che difficilmente si visto e che ha suscitato grande clamore e per questo motivo il club di Gimnástica Segoviana ha pubblicato su Twitter la foto del risultato e le scuse per aver esagerato in una gara di calcio giovanile: "Questo risultato non ci piace. Ci scusiamo con CD Carbonero per quanto accaduto perché non collide con l'idea di cosa dovrebbe essere lo sport di base. Lavoreremo affinché non succeda più".

Il gesto è stato inizialmente apprezzato ma nelle ore successive è stato sommerso da critiche per non aver discusso la questione in privato e aver fatto pubblicamente questa ammenda: molti utenti di Twitter hanno mostrato il loro sdegno sia nei confronti del club, per aver diffuso il risultato della partita, che nei confronti dell'allenatore della squadra per non aver fermato i suoi ragazzi ad un certo punto della sfida.

Si parla spesso di aspetto educativo, di non badare al risultato e al percorso dei ragazzi negli anni di formazione ma ci sono situazioni che poi vanno oltre ogni tipo di discorso. La vicenda sta continuando a fare discutere ma ormai non ci sono più modi per recuperare la situazione, almeno con i delusi.

Una pezza l'ha messa l'invito per i ragazzi a guardare la partita contro l'Alcorcón B: in questo caso il gesto è stato applaudito ma queste vicende, a qualsiasi latitudine, creano sempre grandi discussioni.