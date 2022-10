Ultras della Juve contro Gatti e Pinsoglio: hanno urlato qualcosa a Fagioli sotto la curva Striscione dei tifosi della Juventus contro Gatti e Pinsoglio dopo Lecce-Juventus. Non è stato gradito l’atteggiamento nei confronti di Fagioli e della Curva.

A cura di Marco Beltrami

Domenica di serenità in casa Juventus dopo la vittoria in trasferta a Lecce? Non proprio. Non sembra esserci pace in questa stagione per la formazione bianconera, che in Salento ha centrato il terzo successo di fila in Serie A, grazie ad un super gol di Nicolò Fagioli che ha allontanato un po' la cocente delusione per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League. Proprio il talentuoso centrocampista è stato protagonista con due compagni di una situazione curiosa dopo il fischio finale che ha indispettito i tifosi.

Ha messo il pallone nel sette, ha regalato i tre punti alla sua Juventus e si è commosso. Chissà quante volte Nicolò Fagioli aveva sognato una notte del genere in maglia bianconera dopo tanta gavetta. Allegri ha deciso di puntare su di lui e sugli altri giovani bianconeri Soulé, Miretti e Iling-Junior, ottenendo risposte importanti. Il match-winner del match del Via del Mare dopo la conclusione della partita si stava recando sotto la Curva occupata dai tifosi ospiti per condividere con loro la gioia e probabilmente lanciare la maglia.

Le cose però sono andate diversamente, come mostrato poi da alcuni video che hanno fatto capolino sul web e sui social. Tutta la squadra ha salutato i propri sostenitori a distanza facendo poi dietrofront, pronta a rientrare negli spogliatoi. A quel punto Fagioli sembrava intenzionato ad andare sotto la curva che cantava "Tutta la Juve sotto la curva". Nelle immagini si nota l'atteggiamento di alcuni compagni che lo hanno richiamato. Gatti e Pinsoglio infatti hanno ottenuto l'attenzione dell'autore del gol vittoria che infatti si è girato ed è tornato con il gruppo.

Il portiere poi ha abbracciato il centrocampista e coprendosi le labbra gli ha detto qualcosa in un fitto conciliabolo. Ma cosa è successo nello specifico? Uno striscione apparso a Torino dopo la partita, all'esterno dello Stadium è emblematico e rappresenta una stoccata a Gatti e Pinsoglio: "Gatti da te non ce l’aspettavamo, Pinsoglio di te lo sapevamo. La Juve siamo noi".

Non è stato gradito il gesto dei due calciatori riconducibile probabilmente alla presa di posizione della squadra post-Monza (dove c'era stata pesante contestazione): solo un saluto a distanza ai tifosi in trasferta e non sotto la Curva nel bene e nel male. Per questo Fagioli è stato per certi versi "richiamato all'ordine". I protagonisti per ora tacciono, con l'ex Cremonese concentrato a godersi il meritato successo, in un week-end indimenticabile.