Tudor spiazzato da una domanda troppo difficile in conferenza stampa: si alza e se ne va Il simpatico siparietto di Tudor con un giornalista francese: l’allenatore lascia la sala stampa con le mani sul volto dopo l’ultima domanda.

A cura di Ada Cotugno

Le ultime partite della stagione saranno infuocate per il Marsiglia che ha ancora la possibilità di soffiare il titolo di campione di Francia dalle mani del PSG, distante 5 punti in classifica. La squadra guidata da Igor Tudor è reduce da tre vittorie consecutive e sabato è attesa dallo scontro diretto con il Lens, terza forza per il campionato.

Per i francesi sono giornate di grande tensione, ma l'allenatore ha comunque trovato il modo di sorridere al termine della bizzarra conferenza stampa che lo ha visto come protagonista. Il video dell'ultima domanda è diventato subito virale sui social per la reazione di Tudor che non ha risposto al quesito posto da un giornalista.

L'allenatore ha provato a seguire con attenzione la lunga domanda rivolta in francese, per cercare di recepire bene ogni parola detta dal suo interlocutore che gli stava chiedendo della progressione della squadra e dell'adattamento al tipo di gioco che aveva chiesto ai suoi ragazzi. Ma è durante la traduzione dell'interprete in italiano che avviene il siparietto diventato poi virale.

Mentre la domanda del giornalista viene ripetuta in italiano Tudor appare perplesso, spalanca gli occhi più volte e le sue espressioni facciali non lasciano spazio a nessun dubbio: il discorso gli appare forse intricato e per tutta risposta l'allenatore sbuffa portandosi le mani sulla fronte, totalmente disperato.

A salvarlo però ci pensa lo stesso giornalista che, accorto del momento di difficoltà del croato, lo saluta con un semplice "ciao ciao, grazie eh". Tudor non si lascia sfuggire l'occasione e approfitta del saluto per fuggire via dalla conferenza stampa sorridendo ed evitare di rispondere a una domanda complicata.

Nei prossimi giorni il suo Marsiglia affronterà gare delicate, con la speranza di sfilare il titolo dalle mani del PSG e laurearsi campione di Francia in modo del tutto inaspettato. Il primo passo sarà proprio vincere la sfida contro il Lens di sabato.