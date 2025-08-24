Tudor parla del futuro di Vlahovic dopo il gol contro il Parma: “È da Juve, vediamo cosa succede”

Tudor non scioglie il nodo di mercato su Vlahovic: “Ha fatto un mese di preparazione perfetto e abbiamo parlato, ma è la dirigenza che dice l’ultima parola”.

Nella serata d'esordio della Juventus anche Dusan Vlahovic si prende la scena. L'attaccante è al centro delle vicende di mercato ed è rimasto fin qui ai margini del progetto, scalzato dall'arrivo di David che gli ha soffiato il posto da titolare. Il serbo ha deciso di non lasciare Torino, ha rifiutato tutte le offerte anche a rischio di passare tutta la stagione in panchina ma alla prima occasione utile è riuscito a lasciare il segno per dare un messaggio a Tudor.

L'allenatore bianconero non ha ancora preso una decisione e sicuramente le sue scelte tecniche non rappresentano una bocciatura. Ai microfoni di DAZN non ha sciolto ancora il nodo sul futuro del giocatore ma ha passato la palla alla dirigenza che deciderà: "Io accetto tutto, come sempre i miei pensieri, le opinioni, li comunico, poi è la dirigenza che dice l'ultima".

Cosa ha detto Tudor su Vlahovic

Il gol del 2-0 contro il Parma è stato un segnale fondamentale, lanciato alla Juve e all'allenatore al termine di un'estate molto particolare. Vlahovic è stato a un passo dall'addio, cercato da tante squadre in Europa, ma ha deciso di rifiutare le offerte e di restare anche dopo l'arrivo di David. E non sembra un caso che il suo gol sia arrivato subito dopo quello del canadese, come a ribadire che c'è e si giocherà le sue carte.

Tudor lo osserva con attenzione e proprio la rete potrebbe aver cambiato tutta la situazione dell'attaccante in questi ultimi giorni di mercato: "È concentrato, è un giocatore da Juve e fa quello che deve fare. È un giocatore da Juve, con professionalità, ha fatto un mese di preparazione perfetto, tutte le partite le ha giocate bene, tutti gli allenamenti, poi vediamo cosa succede questa settimana che manca alla fine del mercato. Come ho detto ieri in conferenza, abbiamo parlato, parliamo e vediamo cosa succede". Non è una conferma ma neanche un addio e sarà la dirigenza a prendere le sue scelte per mettere la parola fine a questo caso di mercato.