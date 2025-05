Tudor non vuole fare calcoli Champions in vista di Lazio-Juve: “Qualsiasi risultato non deciderà niente”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Igor Tudor ha parlato al termine della sfida che la sua Juventus ha pareggiato in casa del Bologna. Il tecnico dei bianconeri avevo visto la sua squadra iniziare bene la partita con il gol del vantaggio messo a segno da Thuram prima del pareggio emiliano firmato Freuler nella ripresa. Il tecnico croato, ai microfoni di DAZN ha spiegato il valore di questo punto e cosa manchi in questo momento alla Vecchia Signora a tre giornate dalla fine per centrare il quarto posto Champions conteso in questo momento:

"Qui non è facile vincere perché loro hanno questa forza ed entusiasmo che mi ha fatto pensare di preparare questa partita qui, ma è un buon punto al termine dei una partita solida in un campo dove hanno sofferto tutti". Il tecnico croato nel complesso è soddisfatto della prestazioni della squadra anche se sa benissimo che contro la Lazio a Roma i bianconeri si giocheranno quasi sicuramente l'accesso alla prossima Champions. Ma in questo momento non è un pensiero di Tudor che spiega: "Nulla sarà deciso".

Thuram in campo esulta dopo il gol al Bologna.

Ma in che senso? L'allenatore lo spiega: "Io sono contento, è chiaro che uno vuole sempre fare il suo calcio e dominare ma questo è un buon punto e andiamo con fiducia a Roma contro la Lazio". A Tudor viene chiesto appunto se la sfida che i bianconeri giocheranno contro la squadra di Baroni sarà una sorta di spareggio per andare in Champions. Un qualcosa che il tecnico croato non condivide e spiega il perché: "Qualsiasi risultato si faccia niente è deciso anche a Roma" ha sottolineato l'allenatore anche per far passare questo messaggio alla squadra.

Le parole di Tudor sulle ultime sfide della Juventus

"Alla fine magari le partite che sembrano più facili diventano più difficili, per me le ultime tre tutti hanno obiettivi" ha sottolineato l'allenatore della Juventus in riferimento a Udinese e Venezia che a fine campionato però potrebbe anche non giocarsi più nulla. I friulani già adesso sono privi di obiettivi mentre i lagunari stanno lottando con le unghie e con i denti per centrare la salvezza e l'ultimo turno al Penzo proprio contro la squadra di Di Francesco potrebbe anche essere decisivo per la permanenza in massima serie. Non sarà sicuramente facile per la Juventus.