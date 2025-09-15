Tudor dice basta ai paragoni tra Yildiz e Del Piero: “Non va a dormire la notte pensando a queste cose”

Igor Tudor si è espresso sul paragone tra Yildiz e Del Piero durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Borussia Dortmund, prima partita della Champions League 2025-2026.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Borussia Dortmund, prima partita della Champions League 2025-2026, Igor Tudor ha chiesto tranquillità e serenità per Kenan Yildiz e si è espresso sul paragone con Del Piero: "Il paragone viene sempre da fuori, da voi giornalisti. Lui pensa solo a giocare e non va a dormire la notte pensando a queste cose. Bisogna lasciare il ragazzo tranquillo nel suo percorso di crescita: sta facendo bene e deve continuare così. Se gioca? Vedremo domani".

L'attuale numero 10 dei bianconeri è stato spesso paragonato allo storico capitano e simbolo della Vecchia Signora e per questo motivo il tecnico croato ha provato a smorzare un po' queste opinioni.

In merito al primo avversario europeo l'allenatore bianconero si è espresso così: “Sono una squadra molto forte, non solo in Germania ma anche in campo europeo. Non vediamo l’ora di iniziare. In Champions ci sono tante grandi squadre: noi adesso pensiamo solo al Borussia e non oltre. Il focus è soltanto sulla partita di domani sera. Sarà una partita seria e di alto livello”.

Facendo un passo indietro alla vittoria contro l’Inter il tecnico croato ha affermato: “Abbiamo giocato contro la squadra più forte della seria A. Noi abbiamo vinto non facendo il massimo del nostro livello e con qualche piccola problematica che abbiamo avuto. Non eravamo al massimo e abbiamo vinto. Mi piace aver vinto anche così”.

Tudor su Conceiçao: "Oggi valuteremo e decideremo domani mattina”

Sulle possibilità di vedere Chico Conceiçao tra i convocati dopo l'infortunio, Tudor si è espresso in maniera chiara: "Valuteremo oggi, ieri ha fatto qualcosa con noi e non ha sentito male, oggi valuteremo e decideremo domani mattina”.

Infine, sulle possibili scelte di formazione e su eventuali rotazioni afferma: “Sinceramente non lo so ancora, non abbiamo fatto neanche un allenamento. Quando c’è questo periodo intenso serve valutare tutto attentamente, come è meglio iniziare e quali cambi fare perché tutto può fare la differenza”.