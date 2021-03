Il calcio italiano ha plasmato intere generazioni di allenatori. L'ultima conferma è arrivata da Thomas Tuchel che solo pochi mesi fa ha lasciato la panchina del Paris Saint Germain per prendere le redini del Chelsea. Il mister tedesco in un'intervista al sito ufficiale dei Blues ha rivelato di essere cresciuto professionalmente grazie anche ai video del Parma anni '90, mostratigli dal suo ex manager Ralf Ragnick, tecnico e dirigente accostato nei mesi scorsi anche al Milan.

Ralf Ragnick, vero e proprio guru del calcio tedesco, ex tecnico e dirigente dell'RB Lipsia, ma anche di Schalke e Stoccarda, nel suo passato ha guidato anche l'Ulma, formazione che militava nella Regionalliga Südwest, quarta serie del calcio tedesco. Dal 1996 al 1998 Ragnick ha guidato Thomas Tuchel, costretto poi a lasciare il calcio giocato in giovanissima età a causa di una serie di problemi fisici. Il classe 1973 ha intrapreso giovanissimo l'avventura in panchina, guidando anche Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e ora Chelsea.

Fondamentale per la sua formazione il periodo condiviso con Ragnick che gli ha mostrato dei video di una squadra italiana, ovvero il Parma degli anni '90. Il collettivo gialloblu sotto la gestione fortunatissima di Nevio Scala, dal 1989 al 1996 e a seguire anche con Alberto Malesani, conquistò il panorama calcistico italiano e internazionale, con un calcio propositivo e moderno. Tre coppe Italia, una Coppa delle Coppe (con un’ulteriore sconfitta in finale), due Coppe Uefa e una Supercoppa Europea e una italiana, per una formazione che ha lasciato un segno indelebile.

Tuchel ha rivelato: "Come giocatore, Rangnick era il mio allenatore e ci ha mostrato in terza divisione che non è necessario seguire l'attaccante avversario ovunque quando si gioca in difesa a quattro, che è qualcosa che non avevamo mai sentito prima. Ci ha mostrato i video di Parma e Dynamo Kiev e ci ha fatto giocare come loro. Quello era un nuovo orizzonte".