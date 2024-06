Trippier beve da una bottiglietta e si riprende immediatamente: è la stessa mistura di Alcaraz

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Una scena avvenuta domenica sera durante la partita tra Inghilterra e Serbia agli Europei – match vinto dalla nazionale di Southgate per 1-0 grazie al gol di Bellingham – ha fatto scatenare i complottisti su Twitter, dopo che qualcuno ha postato il relativo video, che ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Nel filmato si vede Kieran Trippier, in preda ai crampi a bordo campo, mentre beve una pozione che lo fa riprendere immediatamente. Qualcuno ha addirittura parlato di doping, ma ovviamente non è niente di tutto questo: il terzino sinistro inglese ha mandato giù una boccetta di succo di sottaceti passatagli dalla panchina, la stessa bevanda che Carlos Alcaraz si è sorbito nel match vinto contro Jannik Sinner al Roland Garros e che ha dei potenti effetti contro i crampi.

Trippier beve succo di sottaceti contro i crampi durante Inghilterra-Serbia

Le immagini, che si riferiscono a una decina di minuti dal termine della partita, mostrano prima Tripper ricevere un pack energetico, poi anche la boccetta in questione, dopo di che l'inquadratura cambia. A causa della prospettiva e della gamba posta orizzontalmente sul cartellone, qualcuno è arrivato a dire che si stia facendo un'iniezione sulla coscia, taggando perfino la Wada, l'agenzia mondiale antidoping, nel classico delirio social incontrollabile. In mezzo a tutte queste fake, l'unica cosa vera è che al giocatore dell'Inghilterra – così come a tutti i suoi compagni – viene dato succo di sottaceti come antidoto per i crampi.

Boccette di succo di sottaceti pronte all'uso

Come funziona il succo di sottaceti per far passare i crampi

È il Daily Mail a svelare il contenuto delle due bevande assunte da Trippier: carboidrati a rapido assorbimento la prima e l'ormai famigerato succo di sottaceti la seconda. La nazionale dei Tre Leoni ha fatto scorta di questa mistura – davvero sgradevole al palato, ma con comprovati effetti anticrampo – per gli Europei che si stanno giocando in Germania. Si è infatti scoperto che elimina i crampi fino al 40% più velocemente della normale acqua. Niente di nuovissimo peraltro, visto che già nel 2019 Lucas Torreira aveva ricevuto una bottiglietta della bevanda in questione durante un match contro il Chelsea in Premier League.

Calciatori ma anche tennisti, come appunto Alcaraz e prima di lui la connazionale Paula Badosa: il succo di sottaceti è sempre più usato dagli sportivi di vertice per far passare i crampi o anche prevenirli quando l'evento sportivo si allunga. Il contenuto in aceto, sodio e potassio innesca un meccanismo che può fermare i segnali nervosi che provocano la contrazione dei muscoli affaticati.

"Alcuni atleti non l'ingoiano nemmeno – ha spiegato in passato la nutrizionista spagnola Amanda Sanchez – Basta sciacquarsi la bocca, perché viene assorbito dalle papille gustative e l'effetto è immediato. Altri lo ingeriscono, dipende dalla tolleranza di ciascuno nel sopportare quell'orribile sapore. È un salvavita, il crampo scompare all'istante".