Tremendo infortunio per Diakhaby, lussazione al ginocchio per lui: può stare fuori un anno Brutto infortunio per Diakhaby in Valencia-Real Madrid, il difensore francese si è procurato una lussazione al ginocchio e può stare fuori un anno.

A cura di Vito Lamorte

Bruttissimo infortunio per Diakhaby durante Valencia-Real Madrid. Il giocatore francese è stato portato direttamente dallo stadio Mestalla all'ospedale della città spagnola a causa di un tremendo infortunio che ha costretto il calciatore ad uscire anzitempo dal campo: al giocatore è stata diagnosticata una lussazione del ginocchio e potrebbe stare fuori un anno.

L'azione che ha portato a questo infortunio si è svolta nell'area del Valencia: Tchouaméni è caduto sulla gamba destra di Diakhaby, con il peso e l'inerzia del giocatore del Real Madrid che hanno contribuito in maniera negativa alla dinamica della caduta e del tremendo verdetto.

Il Valencia ha fornito il primo resoconto sulle condizioni del suo calciatore con una nota ufficiale: "Il giocatore Mouctar Diakhaby ha riportato una lussazione del ginocchio destro nella partita giocata ieri sabato al Mestalla contro il Real Madrid CF. Dopo le prime cure mediche, il difensore centrale valenciano è rimasto ricoverato in ospedale per controllo clinico ed è in attesa di altri accertamenti".

Secondo le prime previsioni, il difensore centrale potrebbe restare lontano dai campi da gioco per quasi un anno ma al momento club si riserva di ufficializzare qualsiasi tipo di diagnosi per quando verranno effettuati nuovi esami. Le sensazioni, però, non sono buone.

Un episodio, quello dell'infortunio di Diakhaby, che è passato in secondo piano per la polemica sul gol non convalidato a Bellingham negli attimi finali della partita. Il Real Madrid pensava di aver segnato il gol della vittoria al nono minuto di recupero, ma l’arbitro aveva fischiato con la palla in volo la fine del match: in campo si è accesa una mini-rissa, espulso Bellingham e tante polemiche. La doppietta di Vinicius Jr ha pareggiato per il real i gol iniziali di Hugo Duro e Yaremchuk per il Valencia.